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ЗСУ зірвали російський план оточення українських міст – ISW

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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ЗСУ зірвали російський план оточення українських міст – ISW
Українські сили продовжують контрнаступальні дії, які ламають логістичні маршрути окупантів
фото: Генштаб ЗСУ

Успіхи українських військових на північ від Лимана зробили нереалістичним уже наявний російський план широкого оточення укріпленої смуги «фортець» на Донбасі

Українська операція «Вівальді» порушила російські плани щодо широкого оточення українських міст-фортець на Донбасі. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW), пише «Главком».

Аналітики зазначають, що українські сили продовжують контрнаступальні дії на північний захід від Лимана. Саме цей напрямок мав важливе значення для російського задуму щодо охоплення української «фортеці» з півночі.

В ISW оцінюють операцію «Вівальді» як таку, що має оперативне значення. Українські успіхи на північ від Лимана зробили нереалістичним уже наявний російський план широкого оточення укріпленої смуги українських міст із півночі та півдня.

Йдеться про агломерацію, до якої входять, зокрема, Слов'янськ, Краматорськ та Дружківка. Російські війська намагалися створити умови для просування до цих міст із різних напрямків.

За оцінкою ISW, українські дії на Лиманському напрямку не лише перешкоджають російському просуванню, а й створюють додаткові проблеми для угруповання РФ. Північний фланг російських сил, які діють на південний схід від Лимана та на схід від Краматорська, став більш вразливим для українських контратак і ударів по логістиці.

Окремо аналітики звертають увагу на ситуацію навколо самого Лимана. Російські війська продовжують наступальні дії, однак українські сили проводять контратаки та утримують ініціативу на окремих ділянках.

ISW також наводить оцінки російських військових блогерів, які визнають проблеми російського угруповання після українського просування. Зокрема, вони говорять про вразливість російського північного флангу та складнощі з відновленням втрачених позицій.

Українська операція «Вівальді» розпочалася на Лиманському напрямку та передбачає не лише безпосереднє звільнення територій, а й удари по російській логістиці. Раніше ISW зазначав, що українські сили систематично атакують маршрути постачання та намагаються не допустити посилення російських груп, які проникли в український тил.

Варто нагадати, що Сили оборони України завершили третій етап наступальної операції «Вівальді» на Лиманському напрямку. За його підсумками українські військові повернули контроль над 51 км² території та взяли в полон понад 250 російських військових. 

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Теги: ISW війна ЗСУ Україна Донеччина

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