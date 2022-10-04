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ЗСУ розбили елітну бригаду розвідників РФ під Лиманом

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
ЗСУ розбили елітну бригаду розвідників РФ під Лиманом
У родичів немає точної інформації про місце та обставини загибелі російських десантників
фото з відкритих джерел

Дев'ятеро рашистів загинули й один був тяжко поранений

У бойових діях у Лимані Донецької області зазнали серйозних втрат елітні російські військові з'єднання. Щонайменше дев'ятеро рашистів загинули й один був тяжко поранений, повідомляє ВBC.

Йдеться про 3-ю гвардійську бригаду спеціального призначення Головного управління Генерального штабу РФ.

Як зазначає видання, 30 вересня та 1 жовтня у соціальній мережі «ВКонтакте» почали з'являтися повідомлення родичів і знайомих десантників, які окуповували Лиман. У них ішлося, що бої важкі, є загиблі. В одному з таких повідомлень було сказано, що «усю третю спецбригаду спецпризначення занапастили. Кинули у м'ясорубку».

«Загинуло восьмеро людей, двох було поранено у важкому стані. Один із них помер, один поки живий, але дуже важкий. Загинула вся група майже», – розповіла журналістам сестра одного із загиблих військовослужбовців. Вона підтвердила, що під час відступу з Лимана втрат зазнала саме 3-тя бригада спецпризначення ГУ ГШ із Тольятті.

«Загалом загинуло дев'ятеро людей, двоє поранених», – сказала дружина іншого загиблого.

У родичів немає точної інформації про місце та обставини загибелі десантників. Їм відомо, що військових там кинули, і вони відбивалися протягом доби. Невідомо, коли їх тіла повернуть до Росії.

BBC зазначає, що перші бійці 3-ї бригади ГРУ загинули на початку березня. До відступу з Лимана найбільших втрат бригада зазнала із 3-го до 4 березня, тоді загинули чотири розвідники: командир роти майор Азамат Алімов, капітан Олексій Чучманов, молодший сержант Станіслав Герасимов та молодший сержант Єгор Букатін.

Нагадаємо, над Лиманом офіційно замайорів український прапор.

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Теги: Лиман дружина Вконтакте військові війна ЗСУ

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