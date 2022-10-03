Стала відома доля окупантів, які потрапили в оточення в Лимані

Деякі з груп окупантів зараз намагаються зайняти оборону у Кремінній

Частина окупантів була знищена, частина взята в полон, а частина змогла певними колонами чи малими групами вийти з Лимана

Збройним силам України вдалося взяти в полон частину окупантів, які потрапили в оточення у місті Лиман Донецької області. Ще частину було знищено. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Східного угруповання Збройних сил України Сергій Черевий.

«Частина з них фізично знищена, частина взята в полон, а частина змогла певними колонами чи малими групами вийти», – сказав Череватий.

Відомо, що деякі з груп окупантів зараз намагаються зайняти оборону у Кремінній.

Українські підрозділи продовжують роботу у Лимані, бо залишки угруповання окупаційних військ є у лісах. Крім того, ведуться роботи з розмінування, оскільки територія сильно замінована.

Раніше британська розвідка назвала відхід окупантів із Лимана політичною невдачею РФ.

Нагадаємо, станом на ранок 1 жовтня військові РФ, що базуються в Лимані, звернулися до свого керівництва із проханням вийти, але отримали відмову. В оточенні понад 5 тис. військових РФ. Про це повідомив голова військової адміністрації Луганщини Сергій Гайдай.

Напередодні стало відомо, що ЗСУ, ймовірно, завершили оточення російського угруповання в районі Лимана. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW). Фахівці вранці 30 вересня поінформували, що ЗСУ атакують Лиман з трьох напрямків і вже перерізали доступ окупантів до критичної дороги Сватове-Лиман, яка є основною наземною лінією зв’язку (GLOC), що підтримує угруповання ворога в самому Лимані.

Тим часом російські загарбники у Telegram-каналах зчинили паніку. Загарбники пишуть, що ЗСУ прорвали їхню оборону і беруть у «котел» окупантів. За словами самих же ворогів, ситуація в них під Лиманом вкрай важка.

1 жовтня українські військові звільнили місто Лиман Донецької області та підняли там український прапор. Вчора президент Володимир Зеленський заявив, що українські захисники повністю звільнили Лиман на Донеччині.