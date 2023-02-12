ЗСУ розгромили колону російських військ у Запорізькій області (фото)

Удар був нанесений за допомогою безпілотника «Лелека»

Захисники знищили колону російських військ у Запорізькій області. Прицільний удар був нанесений за допомогою безпілотника «Лелека». Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Гарні новини з Запорізького напрямку, де артилерія 128-ї гірської бригади ЗСУ при коригуванні безпілотника «Лелека» знищили колону російських військ на дорозі Мелітополь-Василівка південніше Зеленого Гаю», – розповів він.

Нагадаємо, розпочалася 354-а доба російського широкомасштабного вторгнення. Противник продовжує обстрілювати українські міста, а також зосереджує основні зусилля на наступальних діях на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Активно застосовує оперативно-тактичну та армійську авіацію для завдання ударів по позиціях наших військ.