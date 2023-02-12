Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

ЗСУ розгромили колону російських військ у Запорізькій області (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
ЗСУ розгромили колону російських військ у Запорізькій області (фото)
Захисники знищили колону російських військ на дорозі Мелітополь-Василівка
фото: Генштаб

Удар був нанесений за допомогою безпілотника «Лелека»

Захисники знищили колону російських військ у Запорізькій області. Прицільний удар був нанесений за допомогою безпілотника «Лелека». Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

ЗСУ розгромили колону російських військ у Запорізькій області (фото) фото 1

«Гарні новини з Запорізького напрямку, де артилерія 128-ї гірської бригади ЗСУ при коригуванні безпілотника «Лелека» знищили колону російських військ на дорозі Мелітополь-Василівка південніше Зеленого Гаю», – розповів він.

ЗСУ розгромили колону російських військ у Запорізькій області (фото) фото 2

Нагадаємо, розпочалася 354-а доба російського широкомасштабного вторгнення. Противник продовжує обстрілювати українські міста, а також зосереджує основні зусилля на наступальних діях на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Активно застосовує оперативно-тактичну та армійську авіацію для завдання ударів по позиціях наших військ.

Читайте також:

Теги: прикордонники ЗСУ Генштаб місто Іван Федоров Мелітополь Бахмут

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

ЗСУ показали, як підірвали ворожу бойову машину з окупантами (відео)
ЗСУ показали, як підірвали ворожу бойову машину з окупантами (відео)
10 лютого, 22:21
Генштаб повідомив про ворожі ракетні удари по Україні та показав успіхи ЗСУ (відео)
Генштаб повідомив про ворожі ракетні удари по Україні та показав успіхи ЗСУ (відео)
Сьогодні, 07:38
У Мелітополі окупанти влаштували судилище над жінкою, яка задонатила на ЗСУ
У Мелітополі окупанти влаштували судилище над жінкою, яка задонатила на ЗСУ
Сьогодні, 14:07

Події в Україні

ЗСУ розгромили колону російських військ у Запорізькій області (фото)
ЗСУ розгромили колону російських військ у Запорізькій області (фото)
Бої за Бахмут: прикордонники контратакували окупантів та збили ворожий дрон
Бої за Бахмут: прикордонники контратакували окупантів та збили ворожий дрон
У Мелітополі окупанти влаштували судилище над жінкою, яка задонатила на ЗСУ
У Мелітополі окупанти влаштували судилище над жінкою, яка задонатила на ЗСУ
Ворог зазнав суттєвих втрат на Луганщині та відійшов
Ворог зазнав суттєвих втрат на Луганщині та відійшов
Іранськими дронами, ймовірно, керують іноземні найманці – розвідка
Іранськими дронами, ймовірно, керують іноземні найманці – розвідка
Окупанти готуються до другої хвилі мобілізації. Розвідка оцінила ризики
Окупанти готуються до другої хвилі мобілізації. Розвідка оцінила ризики

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
40K
У двох російських областях прогриміли вибухи (відео)
20K
«Голова і рука залишилися від нього»: окупант розповідає про невдалий наступ (перехоплення)
17K
Кіт обіймає собаку. Зворушливі кадри після землетрусу в Туреччині
13K
Росіяни скинули авіабомби на острів Зміїний: ЗСУ розкрили мету ворога
12K
Суд відправив за грати директора фірм Оксани Марченко
11K
Чеський курорт, який облюбували росіяни, б'є на сполох

Новини

Знайдено старовинну ікону XVІІІ століття, яку намагався знищити митрополит Павло
Сьогодні, 09:10
Інститут демографії та соцдосліджень повідомив, скільки біженців з України вже не повернуться додому
Вчора, 23:17
Зрадник Царьов запропонував ударити ядеркою по дітях та жінках в Україні (відео)
Вчора, 22:05
У продажу з'явилося пиво «Героїчна Буча Комбуча»: реакція соцмереж
Вчора, 21:58
Тільки 9% зі світових компаній покинули ринок Росії – Подоляк
Вчора, 20:15
Укрзалізниця запустить експрес для закоханих у столиці
Вчора, 18:51

Прес-релізи

Міністерство освіти і науки України оголосило конкурс для наукових стартапів
Міністерство освіти і науки України оголосило конкурс для наукових стартапів
9 лютого, 15:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту