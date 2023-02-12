Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Бої за Бахмут: прикордонники контратакували окупантів та збили ворожий дрон

Надія Карбунар
glavcom.ua
Бої за Бахмут: прикордонники контратакували окупантів та збили ворожий дрон
Прикордонники героїчно обороняють Бахмут
фото: Державна прикордонна служба України

Захисники постійно стримують ворожі штурми

Запеклі бої за Бахмут тривають, прикордонники знищили тут десятки окупантів та знешкодили ворожий дрон. Про це повідомила Державна прикордонна служба.

Протягом декількох діб на Луганщині аеророзвідники у взаємодії з мінометниками виявляли та знищували скупчення піхоти, вогневі позиції й укриття противника. Прикордонники-мінометники також зруйнували декілька бліндажів російсько-окупаційних військ разом з живою силою противника.

До 4 піхотних груп ворога прикордонна артилерія ліквідувала у районі Бахмута. Тут захисники постійно стримують штурми. Часто у ближньому бою.

Бої за Бахмут: прикордонники контратакували окупантів та збили ворожий дрон фото 1

«Під час одного з них, у передмісті, охоронці кордонів «пострілом» з антидронової рушниці знешкодили ворожий БПЛА, що корегував вогонь. Після чого наші бійці контратакували. Вогневим ураженням зі стрілецької зброї, автоматичних і протитанкових гранатометів захисники стрілецький підрозділ росіян відкинули. Втрати противника склали: 11 загиблих окупантів і 6 – поранених», – ідеться у повідомленні.

Нагадаємо, прикордонники розбили під Бахмутом чотири групи російських штурмовиків. Росіяни намагалися заховатися між приватними будинками й перегрупуватися для нової спроби штурму. 

До слова, кремлівська пропаганда почала готувати своє населення до поразки у війні і до повернення в межі легального державного кордону.

Теги: прикордонники пропаганда укриття населення втрати Бахмут росіяни

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Бійці ДПСУ вже вкотре отримують допомогу від Метінвесту
Українські прикордонники отримали 50 дронів DJI Mavic 3 від «Сталевого фронту» Волонтерська ініціатива
6 лютого, 18:57
Штурмовик прикривав з повітря піхоту, яка наступала на лінію оборони ЗСУ
У небі над Бахмутом прикордонники збили російський штурмовик (відео)
7 лютого, 12:19
Мінометники Держприкордонслужби та артилеристи Нацгвардії влучними пострілами добили залишки штурмових груп противника
Прикордонники розбили під Бахмутом чотири групи російських штурмовиків
Вчора, 16:18

Події в Україні

ЗСУ розгромили колону російських військ у Запорізькій області (фото)
ЗСУ розгромили колону російських військ у Запорізькій області (фото)
Бої за Бахмут: прикордонники контратакували окупантів та збили ворожий дрон
Бої за Бахмут: прикордонники контратакували окупантів та збили ворожий дрон
У Мелітополі окупанти влаштували судилище над жінкою, яка задонатила на ЗСУ
У Мелітополі окупанти влаштували судилище над жінкою, яка задонатила на ЗСУ
Ворог зазнав суттєвих втрат на Луганщині та відійшов
Ворог зазнав суттєвих втрат на Луганщині та відійшов
Іранськими дронами, ймовірно, керують іноземні найманці – розвідка
Іранськими дронами, ймовірно, керують іноземні найманці – розвідка
Окупанти готуються до другої хвилі мобілізації. Розвідка оцінила ризики
Окупанти готуються до другої хвилі мобілізації. Розвідка оцінила ризики

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
40K
У двох російських областях прогриміли вибухи (відео)
20K
«Голова і рука залишилися від нього»: окупант розповідає про невдалий наступ (перехоплення)
17K
Кіт обіймає собаку. Зворушливі кадри після землетрусу в Туреччині
13K
Росіяни скинули авіабомби на острів Зміїний: ЗСУ розкрили мету ворога
12K
Суд відправив за грати директора фірм Оксани Марченко
11K
Чеський курорт, який облюбували росіяни, б'є на сполох

Новини

Знайдено старовинну ікону XVІІІ століття, яку намагався знищити митрополит Павло
Сьогодні, 09:10
Інститут демографії та соцдосліджень повідомив, скільки біженців з України вже не повернуться додому
Вчора, 23:17
Зрадник Царьов запропонував ударити ядеркою по дітях та жінках в Україні (відео)
Вчора, 22:05
У продажу з'явилося пиво «Героїчна Буча Комбуча»: реакція соцмереж
Вчора, 21:58
Тільки 9% зі світових компаній покинули ринок Росії – Подоляк
Вчора, 20:15
Укрзалізниця запустить експрес для закоханих у столиці
Вчора, 18:51

Прес-релізи

Міністерство освіти і науки України оголосило конкурс для наукових стартапів
Міністерство освіти і науки України оголосило конкурс для наукових стартапів
9 лютого, 15:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту