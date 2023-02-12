Бої за Бахмут: прикордонники контратакували окупантів та збили ворожий дрон

Захисники постійно стримують ворожі штурми

Запеклі бої за Бахмут тривають, прикордонники знищили тут десятки окупантів та знешкодили ворожий дрон. Про це повідомила Державна прикордонна служба.

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Протягом декількох діб на Луганщині аеророзвідники у взаємодії з мінометниками виявляли та знищували скупчення піхоти, вогневі позиції й укриття противника. Прикордонники-мінометники також зруйнували декілька бліндажів російсько-окупаційних військ разом з живою силою противника.

До 4 піхотних груп ворога прикордонна артилерія ліквідувала у районі Бахмута. Тут захисники постійно стримують штурми. Часто у ближньому бою.

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«Під час одного з них, у передмісті, охоронці кордонів «пострілом» з антидронової рушниці знешкодили ворожий БПЛА, що корегував вогонь. Після чого наші бійці контратакували. Вогневим ураженням зі стрілецької зброї, автоматичних і протитанкових гранатометів захисники стрілецький підрозділ росіян відкинули. Втрати противника склали: 11 загиблих окупантів і 6 – поранених», – ідеться у повідомленні.

Нагадаємо, прикордонники розбили під Бахмутом чотири групи російських штурмовиків. Росіяни намагалися заховатися між приватними будинками й перегрупуватися для нової спроби штурму.

До слова, кремлівська пропаганда почала готувати своє населення до поразки у війні і до повернення в межі легального державного кордону.