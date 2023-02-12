Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Генштаб повідомив про ворожі ракетні удари по Україні та показав успіхи ЗСУ (відео)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Генштаб повідомив про ворожі ракетні удари по Україні та показав успіхи ЗСУ (відео)
фото: Генштаб ЗСУ

Оперативна інформація щодо російського вторгнення станом на ранок 12 лютого

Розпочалася 354-а доба російського широкомасштабного вторгнення. Противник продовжує обстрілювати українські міста, а також зосереджує основні зусилля на наступальних діях на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Активно застосовує оперативно-тактичну та армійську авіацію для завдання ударів по позиціях наших військ. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах Білогорівки і Серебрянського лісництва Луганської області та Торського, Федорівки, Бахмута, Іванівського, Часового Яра, Первомайського, Побєди, Мар’їнки і Вугледара Донецької області.

Ворожі атаки по Україні

Протягом доби противник завдав 12 ракетних ударів, 3 з них - по цивільній інфраструктурі Харкова, та 32  авіаційних удари, 6 з яких - із застосуванням БпЛА “Шахед-136”. 4 цих дрони збито. Також противник здійснив понад 90 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Високою залишається загроза подальших російських авіаційних та ракетних ударів по всій території України.

Ситуація на оперативних напрямках

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Ворожих обстрілів зазнали райони понад 20 населених пунктів. Серед них – Сеньківка Чернігівської області; Нововасилівка, Порохонь, Студенок, Старикове і Волфине на Сумщині та Красне, Глибоке, Синельникове, Вовчанськ, Фиголівка, Новомлинськ і Дворічна Харківської області. Також окупанти завдали авіаційних ударів бідя Гатища і Вовчанська.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 25 районів населених пунктів. Зокрема це – Гряниківка, Новоєгорівка, Синьківка, Петропавлівка, Табаївка і Берестове Харківської області та Стельмахівка, Вишневе, Червонопопівка і Серебрянське лісництво на Луганщині. Завдав авіаційних ударів неподалік Червонопопівки, Житлівки і Діброва на Луганщині та Григорівки і Спірного на Донеччині.

На Бахмутському напрямку танкових, мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Спірне, Берестове, Васюківка, Залізнянське, Красна Гора, Парасковіївка, Часів Яр, Бахмут, Іванівське, Кліщіївка, Курдюмівка, Предтечине, Біла Гора та Залізне Донецької області. А загалом –  понад 25 населених пунктів.

На Авдіївському та Новопавлівському напрямках під танкові, мінометні та артилерійські обстріли потрапили райони 25 населених пунктів, зокрема, Калинове, Орлівка, Сєверне, Авдіївка, Побєда, Новомихайлівка, Вугледар, Золота Нива, Нескучне, Времівка і Новосілка. Ворожі авіаудари зафіксовано поблизу Авдіївки, Веселого, Невельського та Мар’їнки.

На Запорізькому напрямку вогневого ураження зазнали Времівка і Новопіль Донецької області та Малинівка, Гуляйполе, Чарівне, Мала Токмачка, Магдалинівка і Степногірськ на Запоріжжі. Також ворог завдав авіаційних ударів в районах Малої Токмачки та Кам’янського.

На Херсонському напрямку від ворожого артилерійського вогню постраждали передмістя та сам Херсон, а також райони понад 30 інших населених пунктів, включаючи Гаврилівку, Милове, Червоний Маяк, Новоберислав, Берислав, Бургунку, Придніпровське та Станіслав Херсонської області. Ворог завдав авіаудару в районі Зимівника.

Злочини окупантів

У Брилівці та Новокиївці тимчасово зайнятої території Херсонської області, відзнчаються спроби окупаційної так званої «місцевої адміністрації» відібрати житло у місцевого населення. Зокрема, військовослужбовці російських окупаційних військ активно ходять по будинках та перевіряють у громадян наявність прописки та документів на право власності житла. Покинуті будинки опломбовуються з розміщенням повідомлень про те, що приміщення перейшли у право власності так званої окупаційної «місцевої адміністрації».

Успіхи ЗСУ

Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 19 ударів по районах зосередження окупантів, а також два удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів. Також наші захисники збили літак Су-25 та БпЛА типу «Орлан».

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Події в Україні

Генштаб повідомив про ворожі ракетні удари по Україні та показав успіхи ЗСУ (відео)
Генштаб повідомив про ворожі ракетні удари по Україні та показав успіхи ЗСУ (відео)
Провал під Вугледаром послабив віру росіян у здатність розпочати новий великий наступ на сході України – ISW
Провал під Вугледаром послабив віру росіян у здатність розпочати новий великий наступ на сході України – ISW
У Криму партизани закликали місцевих мешканців боротися з окупантами
У Криму партизани закликали місцевих мешканців боротися з окупантами
Ми позбавили Росію панування в Чорному морі – Резніков
Ми позбавили Росію панування в Чорному морі – Резніков
Стало відомо, коли Німеччина почне навчати військових ЗСУ управляти Leopard 2
Стало відомо, коли Німеччина почне навчати військових ЗСУ управляти Leopard 2
«Путін – це дракон, який постійно хоче їсти»: Зеленський з’явився на обкладинці Spiegel (фото)
«Путін – це дракон, який постійно хоче їсти»: Зеленський з’явився на обкладинці Spiegel (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
28K
Ситуація на фронті. Чи довго чекати Перемоги?
26K
Кремль готує росіян до поразки у війні
15K
Після розгрому під Вугледаром Росія знову вимагає переговорів
14K
Кіт обіймає собаку. Зворушливі кадри після землетрусу в Туреччині
11K
Мовний омбудсмен пригрозив звільненням директорам шкіл, де виникають конфлікти на мовному ґрунті
9009
Росіяни скинули авіабомби на острів Зміїний: ЗСУ розкрили мету ворога

Новини

Інститут демографії та соцдосліджень повідомив, скільки біженців з України вже не повернуться додому
Вчора, 23:17
Зрадник Царьов запропонував ударити ядеркою по дітях та жінках в Україні (відео)
Вчора, 22:05
У продажу з'явилося пиво «Героїчна Буча Комбуча»: реакція соцмереж
Вчора, 21:58
Тільки 9% зі світових компаній покинули ринок Росії – Подоляк
Вчора, 20:15
Укрзалізниця запустить експрес для закоханих у столиці
Вчора, 18:51
ЗСУ збили російський штурмовик в районі Бахмута (відео)
Вчора, 18:34

Прес-релізи

Міністерство освіти і науки України оголосило конкурс для наукових стартапів
Міністерство освіти і науки України оголосило конкурс для наукових стартапів
9 лютого, 15:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту