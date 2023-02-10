ЗСУ показали, як підірвали ворожу бойову машину з окупантами (відео)

Сапери морської піхоти успішно нищать окупантів

Українські морські піхотинці замінували шляхи, якими користувались окупанти і таким чином підірвали ворожу бойову машину піхоти. Відповідне відео опублікував Генеральний штаб ЗСУ.

«Сапери морської піхоти теж дуже добре нищать російських окупантів», – ідеться в повідомленні.

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На відео можна побачити, як російська БМП підривається на міні, її розвертає на 180 градусів і з неї починає валити дим.

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Нагадаємо, триває триста п’ятдесят друга доба російського широкомасштабного вторгнення. Російська Федерація здійснила пуски понад 100 ракет під час чергового масованого ракетного удару по території нашої країни. За попередньою інформацією, ворог застосував 29 зенітних керованих ракет С-300 та 71 крилату ракету повітряного і морського базування. 61 крилату ракету знищено нашими захисниками. Крім того, загарбники завдали 12 авіаційних ударів, з яких – із застосуванням БпЛА типу «Шахед-136». Зокрема в, по цивільній інфраструктурі.