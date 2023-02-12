У Мелітополі окупанти влаштували судилище над жінкою, яка задонатила на ЗСУ

У жінки знайшли виписку з банку про донат на ЗСУ, після чого відправили на суд

У тимчасово окупованому Мелітополі судді, завезені в Росії, влаштували судилище над жінкою, яка зробила донат на підтримку ЗСУ. Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров в ефірі телемарафону.

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«На минулому тижні окупанти почали не лише забирати в полон, а влаштовувати справжнє судилище в тимчасово окупованому Мелітополі. Вони завезли туди якихось суддів з РФ і вони почали приговорювати наших мешканців до якихось ув'язнень. Наприклад, мешканка міста задонатила просто на ЗСУ, її знайшли, знайшли в смартфоні виписку з банку і віддали її під «суд», – розповів він.

Наразі невідомо, який саме вирок виніс так званий суд.

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Крім того, Федоров нагадав, що в місті є п’ять катівень, тож людей викрадають та катують.

Нагадаємо, триває 354-а доба російського широкомасштабного вторгнення. Противник продовжує обстрілювати українські міста, а також зосереджує основні зусилля на наступальних діях на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Активно застосовує оперативно-тактичну та армійську авіацію для завдання ударів по позиціях наших військ.