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ЗСУ розповіли про плани окупантів на Куп`янському напрямку

Наталія Порощук
glavcom.ua
ЗСУ розповіли про плани окупантів на Куп`янському напрямку
фото ілюстративне

Оборона українських військових на Куп`янському напрямку зводилася протягом довгого часу

Росія концентрує свої основні зусилля на Куп’янському напрямку, поблизу Синьківки та села Лиман Перший. Йдуть інтенсивні бої. Про це заявив начальник пресслужби ОСУВ «Хортиця» Ілля Євлаш в ефірі телемарафону.

«Куп’янськ для ворога зараз на нашій ділянці – це найголовніша ціль, оскільки це являється одним із таких логістичних хабів, який дозволить їм перекидати свої резерви залізничним шляхом, на базі також звичайної будь-якої урбанізованої місцевості можна розмістити командні пункти, склади, можна розмістити людей. Тобто для них це залишається пріоритетною ціллю в смузі відповідальності», – повідомив начальник пресслужби ОСУВ «Хортиця»

ЗСУ розповіли про плани окупантів на Куп`янському напрямку фото 1
мапа: DeepStateMAP

Ілля Євлаш зазначив, що оборона українських військових на цьому напрямку досить потужна, вона зводилася протягом довгого часу.

«Пройти наші мінно-вибухові фортифікаційні загородження ворогу не вдається вже досить тривалий час», – сказав Євлаш.

Нагадаємо, що триває 718-й день повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 98 бойових зіткнень.

Теги: росія окупанти ЗСУ війна Україна Куп'янськ

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