Ураження Іл-22: з'явилося фото підбитого російського літака
Пошкоджений російський літак, очевидно, приземлився в Анапі
У мережі з’явилося фото підбитого Іл-22, який начебто «дотягнув» до російського аеродрому. Про це повідомляють російські ЗМІ.
Пошкоджений російський літак, очевидно, приземлився в Анапі. Але судячи з кадрів, навряд чи він найближчим часом зможе повноцінно функціонувати.
Нагадаємо, воїни Повітряних сил Збройних сил України знищили ворожий літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50 та повітряний пункт управління противника Іл-22.
Раніше заступник голови комітету Верховної ради з питань нацбезпеки, оборони і розвідки Юрій Мисягін заявив, що українські підрозділи завдали вогневого ураження по двох російських літаках близько 21:00.
Літак дальнього радіолокаційного стеження А-50 та Іл-22М перебували над акваторією Азовського моря.
Як зазначив Мисягін, у результаті А-50 збили, а Іл-22М зазнав пошкоджень. Він перебував в повітрі, намагаючись дістатися до найближчого аеродрому, проте зник із радарів після початку зниження в районі Керчі.
До слова, триває 691-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 94 бойових зіткнень.
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