Ураження Іл-22: з'явилося фото підбитого російського літака

Пошкоджений російський літак, очевидно, приземлився в Анапі

У мережі з’явилося фото підбитого Іл-22, який начебто «дотягнув» до російського аеродрому. Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Пошкоджений російський літак, очевидно, приземлився в Анапі. Але судячи з кадрів, навряд чи він найближчим часом зможе повноцінно функціонувати.

У мережі з’явилося фото підбитого Іл-22 фото: російські ЗМІ

Нагадаємо, воїни Повітряних сил Збройних сил України знищили ворожий літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50 та повітряний пункт управління противника Іл-22.

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Раніше заступник голови комітету Верховної ради з питань нацбезпеки, оборони і розвідки Юрій Мисягін заявив, що українські підрозділи завдали вогневого ураження по двох російських літаках близько 21:00.

Літак дальнього радіолокаційного стеження А-50 та Іл-22М перебували над акваторією Азовського моря.

Як зазначив Мисягін, у результаті А-50 збили, а Іл-22М зазнав пошкоджень. Він перебував в повітрі, намагаючись дістатися до найближчого аеродрому, проте зник із радарів після початку зниження в районі Керчі.

A-50 – літак дальнього радіолокаційного стеження призначений для спостереження за цілями в повітрі, на землі та в морі та наведення на них іншої авіації. Тобто такі літаки можуть визначати розташування українських об'єктів, наприклад, систем ППО, авіації й наводити удари по них.

До слова, триває 691-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 94 бойових зіткнень.