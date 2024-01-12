Росіяни обстріляли Херсон, є жертви (оновлено)

Наразі інформація щодо наслідків атаки уточнюється

Сьогодні, 12 січня, російські загарбники обстріляли Херсон. Відомо про одну загиблу жінку внаслідок атаки. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

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«Російська армія вдарила по Херсону. Попередньо, загинула жінка», – написав Прокудін.

Також він повідомив, що наразі інформація щодо наслідків атаки уточнюється.

Згодом Прокудін повідомив, що знайдено ще одну жертву російського обстрілу. «Вдень окупанти вкрили артилерією вулиці міста. На місці прильоту загинула жінка. Також в автівці виявили обгоріле тіло. Особа людини встановлюється», – уточнив Прокудін.

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Триває 688-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 64 бойових зіткнень.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по двох районах зосередження особового складу противника.

Підрозділи ракетних військ уразили два райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, пункт управління та склад боєприпасів противника.