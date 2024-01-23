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Лещенко пропонує ЄС залишити біженців без допомоги: реакція українців

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Лещенко пропонує ЄС залишити біженців без допомоги: реакція українців
На думку радника глави Офісу президента приймаючі країни повинні припинити підтримку біженців
фото з відкритих джерел

Багато українців вважає, що держава не зробила нічого, аби люди поверталися додому

Радник керівника Офісу президента України та екснардеп Сергій Лещенко заявив, що країни ЄС мають припинити допомагати біженцям для того, щоб вони повернулися додому. Реакція українців на цю «ідею» не змусила на себе довго чекати.

Більшість коментаторів констатують, що Україна не зробила нічого, щоб люди самі хотіли повернутися додому. На думку українців, у випадку, якщо країни ЄС припинять надавати біженцям допомогу, на Батьківщину першочергово повернуться бідні люди.

Лещенко пропонує ЄС залишити біженців без допомоги: реакція українців фото 1
Лещенко пропонує ЄС залишити біженців без допомоги: реакція українців фото 2
Лещенко пропонує ЄС залишити біженців без допомоги: реакція українців фото 3
Лещенко пропонує ЄС залишити біженців без допомоги: реакція українців фото 4
Лещенко пропонує ЄС залишити біженців без допомоги: реакція українців фото 5
Лещенко пропонує ЄС залишити біженців без допомоги: реакція українців фото 6
Лещенко пропонує ЄС залишити біженців без допомоги: реакція українців фото 7

Раніше Лещенко заявив, що українцям, які залишилися в країні, і тим, хто виїхав за кордон, «все важче знаходити спільну мову». «Тому що люди, які виїхали з України, ніколи не зрозуміють людей, що залишилися. Я вважаю, що приймаючі країни повинні припинити підтримку біженців, щоб вони могли повернутися додому», – сказав екснардеп. Він також назвав «нісенітницею» аргументи про те, що повертатися в Україну може бути небезпечно.

Раніше «Главком» писав, що Лещенко заробив на «Укрзалізниці» 2,5 млн грн. Також Лещенко одержав 747,2 тис. грн гонорарів від іноземних компаній. Ще він заробив 187,3 тис. грн зарплати за сумісництвом, 659,5 тис. грн доходу від зайняття підприємницькою діяльністю і 664,6 тис. грн роялті.

До слова, майже 1,5 мільйони біженців з України в Європі – це діти. Поки триває війна, залишається відкритим питання: чи повернуться українці додому, щоб допомогти відновленню, чи залишаться за кордоном у пошуках нових можливостей.

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Теги: Європа Сергій Лещенко українці кордон війна

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