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У Харкові пролунали потужні вибухи

Ростислав Вонс
glavcom.ua
У Харкові пролунали потужні вибухи
Окупанти обстрілюють Харків балістичними ракетами
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

На Харківщині оголошена повітряна тривога

Російські загарбники обстрілюють Харків. У місті лунають вибухи. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов та глава Харківської ОВА Олег Синєгубов.

На Харківщині оголошена повітряна тривога. Як повідомили моніторингові канали, окупанти обстрілюють місто з балістики.

Нагадаємо, Північна Корея за допомогою передачі балістичних ракет Росії намагається використати Україну як полігон для своїх ракет, які здатні нести ядерний заряд.

Як повідомлялося, лідери 47 держав засудили постачання північнокорейських ракет до Росії та їх використання проти населення України.

Зокрема, Сполучені Штати мають докази того, що російські сили впродовж останніх днів продовжували запускати по мирних містах України балістичні ракети виробництва Північної Кореї.

Крім того, Генеральна прокуратура України отримала перші докази використання російськими загарбниками ракет, виготовлених у Північній Кореї, для завдання ударів по території нашої країни. Зокрема при атаці міста Харків 2 січня.

Раніше координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що Росія придбала у Північної Кореї балістичні ракети. Їх уже використали для ударів по Україні.

До слова, КНДР може продати Росії нові типи ракет і провести подальші випробування зброї для ескалації напруженості перед виборами у Південній Кореї і США.

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Теги: Харків окупанти війна обстріл балістичні ракети

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