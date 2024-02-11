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Генштаб: ворог посилив атаки на одному з напрямків

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Генштаб: ворог посилив атаки на одному з напрямків
Протягом минулої доби відбулося 98 бойових зіткнень
фото: Генштаб ЗСУ

Оперативна інформація станом на 06:00 11 лютого щодо російського вторгнення

Триває 718-й день повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 98 бойових зіткнень. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Ворожі обстріли України

Загалом ворог завдав три ракетні та 64 авіаційні удари, здійснив 93 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інша цивільна інфраструктура.

Авіаційних ударів зазнали: Середина-Буда, Дружба Сумської області; Варварівка, Вільхуватка Харківської області; Терни, Новомихайлівка, Парасковіївка, Костянтинівка, Антонівка, Вугледар Донецької області; Мала Токмачка, Роботине Запорізької області; Червоний Маяк, Кринки Херсонської області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Ситуація на оперативних напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень уздовж державного кордону в бєлгородській області.

На Куп’янському напрямку ворог наступальних дій не вів.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили шість атак противника в районах населених пунктів Терни, південно східніше Виїмка, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 14 атак противника в районах населених пунктів: Богданівка, Іванівське, Кліщіївка та Андріївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 23 атаки ворога в районах населених пунктів Новокалинове, Новобахмутівка, Авдіївка та ще 10 атак у районах Сєверного, Тоненького та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку українські воїни продовжують стримувати противника в районах Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 35 атак.

На Шахтарському напрямку нашими захисниками відбито дві атаки ворога в районі Водяного Донецької області.

На Запорізькому напрямку Силами оборони відбито дві атаки противника західніше Вербового та Роботиного Запорізької області.

На Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують утримання позицій та відбиття штурмів окупаційних військ. Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так, протягом минулої доби противник здійснив дві безуспішні штурмові дії.

Водночас наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Успішні удари ЗСУ по позиціях окупантів

Протягом минулої доби підрозділами ракетних військ нанесено ураження по трьох районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, одному пункту управління, двох артилерійських засобах та одній РЛС противника.

Нагадаємо, що ворог готується посилити штурмові дії поблизу Новомихайлівки.

Раніше The Washington Post назвала найгострішу проблему в ЗСУ. У Збройних силах України критично бракує піхоти, що призводить до виснаження і зниження бойового духу на передовій.

Також, за оцінками аналітиків ISW, нестача боєприпасів може змусити українських захисників приймати складні рішення щодо пріоритетності певних ділянок фронту. 

Теги: фронт війна Генштаб

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