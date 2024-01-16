Головна Світ Політика
search button user button menu button

Фон дер Ляєн пророкує Росії поразку у досягненні стратегічних цілей в Україні

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Фон дер Ляєн пророкує Росії поразку у досягненні стратегічних цілей в Україні
Фон дер Ляєн наголосила, що Україна досі зберегла свою «свободу та незалежність» у майже дворічній війні з Москвою
фото з відкритих джерел

Президентка Єврокомісії вважає, що  Україна «ближча, ніж будь-коли» на шляху до вступу до Європейського Союзу

Росія «зазнає невдачі» як у військовому, так і в економічному плані. Про це  у Давосі під час спеціального звернення до учасників Всесвітнього економічного форуму заявила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє CNBC.  

За її словами, Росія зазнає поразки у досягненні стратегічних цілей в Україні, яка змогла відстояти незалежність, знищити половину військового потенціалу країни-агресора, повернути половину окупованих територій та поновити морське сполучення для транспортування зерна. 

«Це, перш за все, військова невдача», – сказала вона, зазначивши, що Україна досі зберегла свою «свободу та незалежність» у майже дворічній війні з Москвою.

«Невдача Росії також є економічною, вона зараз залежить від Китаю», – наголосила фон дер Ляєн, підкресливши вплив санкцій на ізоляцію країни від торгівлі із західними союзниками.

Водночас, за словами президентки Єврокомісії,  Україна «ближча, ніж будь-коли» на шляху до вступу до Європейського Союзу.

Нагадаємо, сьогодні, 16 січня, президент Володимир Зеленський прибув на Всесвітній економічний форум у Давосі. Там відбувається зустріч української делегації з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

Читайте також: На чиєму боці Ватикан?Велике інтерв’ю з предстоятелем УГКЦ Святославом
Теги: форум в давосі Урсула фон дер Ляєн війна росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Кирило Буданов заявив, що без союзників Україні не впоратися
Буданов розповів, що може пришвидшити перемогу України
13 сiчня, 16:55
Кремль активізує повітряну війну
Росія модернізує крилаті ракети. Наскільки це небезпечно
13 сiчня, 09:41
Росія масштабно вдарила по Києві ракетами
Кулеба звернувся до партнерів із пропозицією, після масштабного обстрілу України
2 сiчня, 15:16
Українські воїни завдають значних втрат ворогу
За добу ЗСУ знищили 20 баз окупантів – Генштаб
1 сiчня, 07:28
Повітряні сили вночі знищили 21 «Шахед»
Повітряні сили вказали на особливість нічної атаки на Україну
31 грудня, 2023, 09:19
У середині жовтня так званий «минздрав ЛНР» отримав 51 680 доз зазначеної вакцини, які були розподілені по містах
12-річна українка померла від російської вакцини
26 грудня, 2023, 12:26
У Маріуполі окупанти встановили ялинку біля розбомбленого драмтеатру
У Маріуполі окупанти встановили ялинку біля розбомбленого драмтеатру
25 грудня, 2023, 19:53
Росіяни підкуповують мешканців окупованих територій
На окупованих територіях росіяни купують свідчення проти України
25 грудня, 2023, 06:15
У своїй фотографії митець розповів про життя та психологічні травми, завдані українським дітям від лютого 2022 року
Світлина з Рівненщини отримала премію року ЮНІСЕФ 2023
22 грудня, 2023, 19:14

Політика

Фон дер Ляєн пророкує Росії поразку у досягненні стратегічних цілей в Україні
Фон дер Ляєн пророкує Росії поразку у досягненні стратегічних цілей в Україні
Трамп запевняє, що добре знає Путіна і Зеленського і обіцяє швидко закінчити війну
Трамп запевняє, що добре знає Путіна і Зеленського і обіцяє швидко закінчити війну
Уряд Польщі домовився з перевізниками про зупинку протесту на кордоні
Уряд Польщі домовився з перевізниками про зупинку протесту на кордоні
Зеленський у Давосі отримає послання від Байдена – Bloomberg
Зеленський у Давосі отримає послання від Байдена – Bloomberg
Брюссель розпочав аудит щодо постачання зброї до України – Financial Times
Брюссель розпочав аудит щодо постачання зброї до України – Financial Times
Понад 300 російських літаків знищено чи пошкоджено: найбільші втрати окупантів
Понад 300 російських літаків знищено чи пошкоджено: найбільші втрати окупантів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
123K
Порошенко розказав, який він мав стосунок до знищеного літака-розвідника А-50
31K
Кім Чен Ин планує визнати Південну Корею окремою державою
16K
400 тис. грн на залізничні квитки. Голова «Слуги народу» пояснила, куди їздила минулого року
15K
Буданов повідомив, скільки справних літаків А-50 ще має Росія
11K
16 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
9967
Біля Вінниці відкрили Алею Слави на честь полеглих Захисників

Новини

Окупанти посилено штурмують на двох напрямках – Генштаб
Сьогодні, 07:15
Хмарно, мокрий сніг: прогноз погоди на 16 січня
Сьогодні, 05:50
16 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Kernel сплатив до бюджету 4,3 млрд грн податків у 2023 році
Вчора, 17:43
Дощі та потепління: синоптикиня здивувала прогнозом погоди
Вчора, 14:40
Окупанти нарощують кількість атак: Генштаб повідомив про результати боїв
Вчора, 07:14

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
16 сiчня, 12:41
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua