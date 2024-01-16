Фон дер Ляєн пророкує Росії поразку у досягненні стратегічних цілей в Україні
Президентка Єврокомісії вважає, що Україна «ближча, ніж будь-коли» на шляху до вступу до Європейського Союзу
Росія «зазнає невдачі» як у військовому, так і в економічному плані. Про це у Давосі під час спеціального звернення до учасників Всесвітнього економічного форуму заявила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє CNBC.
За її словами, Росія зазнає поразки у досягненні стратегічних цілей в Україні, яка змогла відстояти незалежність, знищити половину військового потенціалу країни-агресора, повернути половину окупованих територій та поновити морське сполучення для транспортування зерна.
«Це, перш за все, військова невдача», – сказала вона, зазначивши, що Україна досі зберегла свою «свободу та незалежність» у майже дворічній війні з Москвою.
«Невдача Росії також є економічною, вона зараз залежить від Китаю», – наголосила фон дер Ляєн, підкресливши вплив санкцій на ізоляцію країни від торгівлі із західними союзниками.
Водночас, за словами президентки Єврокомісії, Україна «ближча, ніж будь-коли» на шляху до вступу до Європейського Союзу.
Нагадаємо, сьогодні, 16 січня, президент Володимир Зеленський прибув на Всесвітній економічний форум у Давосі. Там відбувається зустріч української делегації з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.
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