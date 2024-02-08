Відбір на Олімпіаду-2026: збірна України з хокею обіграла Корею

Україна з перемоги стартувала в олімпійській прекваліфікації з хокею

Для виходу в наступний раунд відбіркового турніру потрібно посісти перше місце в групі

Збірна України з хокею стартувала в олімпійській прекваліфікації з хокею. У матчі першого туру українці обіграли команду Республіки Кореї з рахунком 4:0.

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Україна в олімпійській прекваліфікації бореться за перемогу в групі. Саме вона дає право участі в основному раунді кваліфікації, який визначатиме список учасників олімпійського турніру з хокею, що відбудеться у 2026 році.

Першим суперником України в олімпійській прекваліфікації стала Республіка Корея. Проти азійської збірної українці провели єдиний спаринг перед початком турніру та перемогли в овертаймі з рахунком 4:3.

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Перемогою закінчився матч України і в першому турі відбіркового турніру.

Українці відкрили рахунок у матчі вже у першому періоді. На 15-й хвилині після передачі Віталія Ляльки ворота Республіки Кореї вразив Вадим Мазур, який перехитрив голкіпера і закинув шайбу у порожній кут.

На початку другого періоду Україна подвоїла перевагу – відзначився Олексій Ворона. Остаточний рахунок у матчі Україна встановила у третьому періоді, закинувши дві шайби. Спершу на добиванні вдало зіграв Андрій Денискін, а згодом ще однією шайбою відзначився Даниїл Трахт.

Олімпійська прекваліфікація. Перший тур

Республіка Корея – Україна 0:4 (0:1, 0:1, 0:2).

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Після перемоги Україна посідає друге місце у групі, поступаючись господарям прекваліфікаційного турніру, Польщі, за додатковим показником.

Група J

Польща – 3 очки (1 матч), 4:0 (різниця шайб) Україна – 3 (1 матч), 4:0 Республіка Корея – 0 (1 матч), 0:4 Естонія – 0 (1 матч), 0:4

Наступний матч Україна проведе проти Польщі у п'ятницю, 9 лютого (початок – о 21:15).