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Відбір на Олімпіаду-2026: збірна України з хокею обіграла Корею

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Відбір на Олімпіаду-2026: збірна України з хокею обіграла Корею
Україна з перемоги стартувала в олімпійській прекваліфікації з хокею
фото: Федерація хокею України

Для виходу в наступний раунд відбіркового турніру потрібно посісти перше місце в групі

Збірна України з хокею стартувала в олімпійській прекваліфікації з хокею. У матчі першого туру українці обіграли команду Республіки Кореї з рахунком 4:0.

Україна в олімпійській прекваліфікації бореться за перемогу в групі. Саме вона дає право участі в основному раунді кваліфікації, який визначатиме список учасників олімпійського турніру з хокею, що відбудеться у 2026 році.

Першим суперником України в олімпійській прекваліфікації стала Республіка Корея. Проти азійської збірної українці провели єдиний спаринг перед початком турніру та перемогли в овертаймі з рахунком 4:3.

Перемогою закінчився матч України і в першому турі відбіркового турніру. 

Відбір на Олімпіаду-2026: збірна України з хокею обіграла Корею фото 1

Українці відкрили рахунок у матчі вже у першому періоді. На 15-й хвилині після передачі Віталія Ляльки ворота Республіки Кореї вразив Вадим Мазур, який перехитрив голкіпера і закинув шайбу у порожній кут.

На початку другого періоду Україна подвоїла перевагу – відзначився Олексій Ворона. Остаточний рахунок у матчі Україна встановила у третьому періоді, закинувши дві шайби. Спершу на добиванні вдало зіграв Андрій Денискін, а згодом ще однією шайбою відзначився Даниїл Трахт.

Олімпійська прекваліфікація. Перший тур

Республіка Корея – Україна 0:4 (0:1, 0:1, 0:2).

Після перемоги Україна посідає друге місце у групі, поступаючись господарям прекваліфікаційного турніру, Польщі, за додатковим показником. 

Група J

  1. Польща – 3 очки (1 матч), 4:0 (різниця шайб)
  2. Україна – 3 (1 матч), 4:0
  3. Республіка Корея – 0 (1 матч), 0:4
  4. Естонія – 0 (1 матч), 0:4

Наступний матч Україна проведе проти Польщі у п'ятницю, 9 лютого (початок – о 21:15).

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Теги: Збірна України українці Україна хокей Олексій Ворона Андрій Денискін Вадим Мазур

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