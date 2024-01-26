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Україна повернула тіла загиблих героїв, уряд продовжив виплати для ВПО. Головне за 26 січня

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Україна повернула тіла загиблих героїв, уряд продовжив виплати для ВПО. Головне за 26 січня
фото: «Вечірній Київ»

Україна повернула тіла ще 77 військовослужбовців, які віддали свої життя, захищаючи свободу та незалежність нашої країни

Україна повернула тіла 77 загиблих героїв, уряд продовжив виплати для переселенців, Шарль Мішель відмовився брати участь у виборах до Європарламенту. «Главком» склав добірку новин 26 січня, щоб ви були в курсі головних подій:

Україна повернула тіла 77 загиблих героїв

Україна повернула тіла ще 77 військовослужбовців, які віддали свої життя, захищаючи свободу та незалежність нашої країни. Робота з підготовки до репатріаційного заходу велася тривалий час. Тіла полеглих захисників повернули на підконтрольну Україні територію.

Зазначається, що тіла полеглих воїнів спочатку передадуть правоохоронним органам та судово-медичним експертам. Це необхідно для встановлення осіб загиблих.

Уряд продовжив виплати для переселенців

Кабінет міністрів на засіданні у п'ятницю, 26 січня, ухвалив рішення про автоматичне продовження всіх виплат для всіх внутрішньо переміщених осіб до 1 березня.

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, з 1 березня в Україні запрацюють нові правила надання допомоги ВПО, про які пізніше повідомить Міністерство соціальної політики.

Шарль Мішель відмовився брати участь у виборах до Європарламенту

Глава Європейської ради Шарль Мішель вирішив зняти свою кандидатуру з виборів до Європейського парламенту. Мішель визнав, що недооцінив «масштаб і радикальність деяких негативних реакцій» на оголошення про балотування до Європарламенту.

Нацполіція викрила зловмисників, які розкрадали мільйони від Румунії

Співробітники Управління стратегічних розслідувань Нацполіції на Одещині викрили розкрадання понад 8 млн грн грантових коштів, наданих Румунією на управлінські послуги.

За інформацію правоохоронних органів, ці кошти були виділені Україні Румунією на управлінські послуги та мали надаватися в рамках спільного проєкту щодо реконструкції каналізаційних мереж та влаштування резервного трубопроводу у місті Ізмаїл. У жовтні минулого року слідчі повідомили про підозру директору одного з комунальних підприємств Ізмаїльської міської ради – менеджеру проєкту.

Українка вийшла до фіналу Australian Open

Українська тенісистка Людмила Кіченок вперше в кар'єрі зіграє у фіналі жіночих парних змагань Грендслем. На Australian Open українка виграла півфінал у тандемі з латвійкою Єленою Остапенко.

У чотирьох матчах на шляху до півфіналу Кіченок та Остапенко поступилися лише одним сетом – у матчі другого кола з господарками змагань Кімберлі Біррелл та Олівією Гадецькі (2:1). Решту матчів тандем закінчив перемогами 2:0.

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Теги: війна військові уряд переселенці Європейський союз

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