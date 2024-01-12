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Імпорт української сільгосппродукції. Прем’єр Словаччини зробив нову заяву

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Імпорт української сільгосппродукції. Прем’єр Словаччини зробив нову заяву
Роберт Фіцо став на захист словацьких виробників цукру
фото із відкритих джерел

Прем'єр-міністр  Роберт Фіцо  наголосив, що Словаччина планує зберегти заборону імпорту агропродукції з України

Словаччина збереже заборону імпорту сільгосппродукції з України. Про це заявив прем'єр-міністр країни Роберт Фіцо.

«Ми захищатимемо словацьких виробників цукру, насамперед зберігаючи заборону на імпорт із України. Захист національного ринку відповідає державним інтересам. У зв’язку з цим уряд продовжить дію заборони на імпорт деяких видів сільгосптоварів до Словаччини», – цитує слова політика видання Standard. Нагадаємо, у Словаччині з кінця минулого року заборонено ввезення 14 видів сільгосппродукції з України. Крім цукру, звідти заборонено постачати мед, ячмінь, пшеницю, кукурудзу, висівки та деякі інші продукти. Загалом у списку 14 їх видів.

Нагадаємо, раніше премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо розкритикував стратегію Заходу щодо війни Росії проти України. Він вважає, що варто нормалізувати відносини між Європейським Союзом та Росією. Про це йдеться в його колонці для видання Pravda.

Фіцо вважає, що Росія порушила міжнародне право, застосувавши військову силу, нібито у відповідь на «безпекову ситуацію та тиск України щодо вступу в НАТО». Окрім того, він заявив, що «великі країни часто так роблять», порівнявши війну проти України із введенням військ Сполучених Штатів в Ірак.

На думку премʼєра, на початку повномасштабної війни Захід не дозволив Україні укласти перемир’я «на справедливих умовах». Він назвав це «величезною помилкою».  Робер Фіцо заявив, що не належить до тих словацьких політиків, які радіють, що в Словаччині з Російської Федерації роблять смертельного ворога, і йому зовсім не подобається, що Словаччину з цієї причини в Росії називають ворожою країною.

Він також повідомив про те, що наступного тижня збирається провести зустріч із прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем в Ужгороді, де сторони обговорять питання щодо допомоги Україні та дотримання інтересів Словаччини.

Посол України в Словаччині Мирослав Кастран відреагував на заяви премʼєр-міністр Словаччини Роберта Фіцо, який розкритикував стратегію Заходу щодо війни Росії проти України.  За словами Кастрана, формулювання Фіцо щодо порушення РФ міжнародного права «дуже м’яке».

«Росія не тільки порушила міжнародне право, а й вдалася до найкривавішої, з часів Другої світової війни, збройної, несправедливої, неспровокованої та невиправданої агресії на європейському континенті, вбиваючи українських чоловіків, ґвалтуючи українських жінок, викрадаючи та депортуючи українських дітей, захоплюючи українські території, руйнуючи українську економіку, змушуючи мільйони українців шукати вимушений прихисток по усьому світу. Цей список воєнних злочинів та злочинів проти людяності, які цивілізованій людині навіть важко уявити у 21-му сторіччі, я можу продовжувати ще дуже довго», – написав дипломат. Крім того, український посол розкритикував слова прем’єра Словаччини щодо «безпекової ситуації та тиск України щодо вступу в НАТО».

Читайте також: Словаччина: розворот у бік Росії? Інтерв'ю з українським послом Мирославом Кастраном

 

Теги: росія міністр Словаччина ембарго імпорт продукти посол

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