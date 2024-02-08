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Сергій Таран Політолог

Євросоюз бачить Україну ключовим елементом власної безпеки

glavcom.ua
Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із віцепрезидентом Європейської комісії Жозепом Боррелем
фото: офіс президента

Як має стояти питання про «гарантії безпеки», про які зараз домовляється Україна з нашими партнерами

Стратегічна зміна у ставленні Євросоюзу до України – тепер в Європі все менше говорять про «реформи в Україні», а все більше – про безпеку. Воно ніби-то і зрозуміло, адже в Україні – війна. Але зміна полягає в тому, що у зв’язку з Україною в Європі говорять про ВЛАСНУ безпеку. Адже розуміють, що ЗСУ зараз захищають не лише Україну, а і їхні свободи. А на тлі турбуленцій у НАТО через можливе повернення Трампа це усвідомлення стає, ну, дуже гострим.

Тому високий представник Євросоюзу з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель під час його візиту в Україну займався не лекціями про європеретворення в Україні, а відвідав виробництва для виготовлення дронів.

І говорив не про вічну «боротьбу з корупцією», а про передачу Україні боєприпасів.

Воно-то, звісно, добре, що Євросоюз бачить Україну ключовим елементом власної безпеки. Але гарно, якби така роль України у нинішньому вигляді була недовгою. Бо якщо Україні і випала історична роль захищати Європу, то краще це робити не наодинці, а пліч-опліч з самими європейцями.

Саме так, до речі, і має стояти питання про «гарантії безпеки», про які зараз домовляється Україна з нашими партнерами. В цих гарантіях має бути закріплена спільна і рівна відповідальність за охорону Європи. Це має стати найпершим пріоритетом зовнішньої політики Києва у ставленні до безпеки ЄС.

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Джерело
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Теги: Україна війна Європейський союз Боррель

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Сергій Таран

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