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США назвали причину, яка змусить Путіна відступити – ЗМІ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
США назвали причину, яка змусить Путіна відступити – ЗМІ
Пріоритет Путіна – це утримання Криму, і тільки заради нього російський тиран може піти на переговори
фото з відкритих джерел

Держсекретар США вважає, що Крим є «червоною лінією» для Путіна

Держсекретар США Ентоні Блінкен у розмові з іншими офіційними особами заявив, що Крим є «червоною лінією», яку президент країни-агресора Росії Володимир Путін не перетне. Про це повідомляє The Hill.

Американські посадовці визнають значення півострова для Путіна, однак вони не вірять, що повернення Криму є реалістичною або вартісною метою, ідеться в публікації.

Для безпосередньої ізоляції Криму український контрнаступ мав просуватися до одного зі стратегічних міст – Мелітополя, Вірменська або Скадовська, вважають американські посадовці. Російські окупанти ускладнили наступ через підрив Каховської ГЕС. Але перш ніж взяти Мелітополь, українським військам треба ще звільнити Токмак, оточений розвиненою системою окопів, мінних полів і загороджень, ідеться в публікації. Окрім того, РФ утримує там угруповання понад 90 тис. військових.

«Зрозуміло, що Путін хотів би напасти на Київ і захопити його, але завзята оборона і західне озброєння загнали його в кут. Так що глухий кут його влаштовує певною мірою. Ще рік і ймовірна зміна уряду в США на такий, що виступає за обмеження військового фінансування України може підвищити його шанси на успіх у довгостроковій перспективі. З іншого боку, Путін стикається з відсіччю з боку власних олігархів і російського народу», – пише видання.

Журналісти зазначають, що зараз пріоритет Путіна – це утримання Криму, і тільки заради нього він може піти на переговори.

Нагадаємо, у ніч на 12 серпня окупований Крим атакували українські безпілотники. Це була спецоперація Служби безпеки України, завдяки якій ворог зазнав значних втрат. Крім того, вдень 12 серпня у Криму, в районі Керчі, знову лунали вибухи. У міноборони РФ заявили, що Керчинський міст атакували ракетами С-200. У цих ударах традиційно звинуватили Україну.

Раніше стало відомо, що російський диктатор Володимир Путін скоріше за все не буде заарештований за злочини в Україні, поки він залишається на посаді глави держави.

До слова, після низки ударів по Кримському мосту росіяни посилили його охорону.

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Теги: США путін Крим війна

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