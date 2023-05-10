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ЗСУ створюють нові мобільні групи ППО, які захищатимуть небо над Києвом

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
ЗСУ створюють нові мобільні групи ППО, які захищатимуть небо над Києвом
фото ілюстративне

Сергій Наєв: «Ці групи захищатимуть небо на підступах до Києва, а також повітряний простір над іншими населеними пунктами півночі та північного заходу України»

Сили оборони створюють нові мобільні групи протиповітряної оборони, які захищатимуть небо над Києвом та на півночі України. Про це повідомив командувач Об'єднаних Сил ЗСУ Сергій Наєв.

Він показав збиті українськими захисниками ворожі безпілотники. Серед них були як дрони-камікадзе іранського виробництва типу «Шахед», так і безпілотники російського виробництва.

«З такою величезною кількістю авіаційних та ракетних ударів світ ще не стикався. Але ми намагаємося віднайти найдієвіші методи протидії повітряним небезпекам», – зазначив Наєв.

Командувач передав захисникам нову партію автівок для створення мобільних вогневих груп протиповітряної оборони. «Ці групи захищатимуть небо на підступах до Києва, а також повітряний простір над іншими населеними пунктами півночі та північного заходу України», – додав він.

Нагадаємо, триває 441-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Російські окупанти зосереджують основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – здійснили 46 атак. Найзапекліші бої тривають за міста Бахмут та Мар’їнка. 

Теги: окупанти Сергій Наєв Бахмут ЗСУ системи ППО

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