Ракетна атака на Миколаїв: рятувальники розповіли про руйнування (відео)

Внаслідок обстрілу Миколаєва виникло дві пожежі

Внаслідок ракетного удару по Миколаєву під час ворожого ракетного удару постраждало 23 особи, одна людина загинула. Про це повідомляє пресцентр Державної служби надзвичайних ситуацій.

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«Вночі, 27 квітня, близько 01:20, російські війська здійснили ракетний удар по Миколаєву. В результаті влучення боєприпасів та уламків від них руйнувань зазнали житлові будинки та історична будівля міста – зареєстровано дві пожежі», – йдеться в повідомленні.

Першу пожежу ліквідовано підрозділами ДСНС на площі 100 кв. м, другу – на площі 500 кв. м. Також в результаті обстрілу сталося руйнування одноповерхового житлового будинку – постраждали шестеро осіб, ще одна людина загинула.

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У п'ятиповерхівці (за іншою адресою) вибуховою хвилею вибито двері та вікна. Наразі відомо про 17 постраждалих, одна з яких дитина.

Загалом для ліквідації наслідків обстрілу залучалось 100 вогнеборців та 19 одиниць спецтехніки.

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фото: ОК «Південь»

Нагадаємо, у ніч на 27 квітня російські окупанти атакували Миколаїв «Калібрами» з акваторії Чорного моря. Чотири ракети були спрямовані з використанням особливостей місцевості та змін траєкторії для ускладнення виявлення