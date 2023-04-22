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Ракетний удар по Костянтинівці та обстріли прикордоння: яка ситуація в регіонах

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Ракетний удар по Костянтинівці та обстріли прикордоння: яка ситуація в регіонах
Наслідки ворожих ударів по Донеччині
фото: Павло Кириленко/Facebook

Окупанти атакували Запорізьку область ударними дронами

За минулу добу ворожих обстрілів зазнали вісім регіонів України. Про ситуацію станом на ранок 22 квітня повідомляють обласні державні адміністрації.

Чернігівщина

За добу – три обстріли. Із них два артилерійські обстріли, Новгород-Сіверський район, пошкоджені лінії електропередач, без електрики 5 сіл. Вночі — вибух у прикордонні Новгород-Сіверського району. За попередніми даними, – без жертв та руйнувань. Дані уточнюються.

Сумщина

Зранку по території Білопільської громади здійснено мінометний обстріл. Інформація про постраждалих, руйнування об’єктів інфраструктури не надходила. Дані уточнюються. Також здійснено артилерійський обстріл (САУ) (6 «приходів»). Без наслідків.

Вчора протягом дня росіяни здійснили обстріли 4 прикордонних громади – Хотінської, Білопільської, Шалигинської та Новослобідської. Зафіксовано 114 прильотів з мінометів, артилерії, гранатометів. У Хотінській громаді внаслідок обстрілу поранена одну людину. Також пошкоджено приміщення школи.

Запорізька область

58 артилерійських обстрілів, 3 атаки БПЛА та 2 з РСЗВ за останню добу. Ворог активно б'є по лінії розмежування: Малинівка, Темирівка, Приморське, Кам'янське та ще 12 населених пунктів мають нові руйнування. Зафіксовано 15 повідомлень про ушкодження житла та майна місцевих жителів. Люди цілі.

Харківщина

На Слобожанському напрямку ворог здійснював обстріли населених пунктів Гоптівка та Вовчанські Хутори. На Куп’янському напрямку противник здійснив спробу покращити тактичне положення, провів штурмові дії неподалік населеного пункту Лиман Перший Куп'янського району, успіху не мав. Ворожих обстрілів зазнали Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Котлярівка та Берестове.

Луганщина

Артилерійських обстрілів минулої доби зазнали Стельмахівка, Макіївка, Невське, Діброва і Білогорівка. Ситуація в області залишається напруженою.

Донеччина

За добу один загиблий, двоє поранених. Обстріляні 12 населених пунктів: Авдіївка, Бахмут, Костянтинівка, Красногорівка, Слов’янськ, смт Велика Новосілка, смт Нью-Йорк, смт Очеретине, с. Єлизаветівка, с. Зоряне, с. Максимільянівка, с. Нетайлове. Пошкоджено 20 житлових будинків, з них 9 – багатоквартирних. Також пошкоджені будівля заводу знешкодження відходів, адмінбудівля заводу металургійного обладнання, цех ПрАТ «АКХЗ», 4 господарчих споруди, цивільний автомобіль.

Крім того, протягом цієї ночі ворог здійснив три обстріли Костянтинівки із ЗРК «С-300». Пошкодив об’єктів 5 приватних будинків, 7 цивільних автомобілів, 2 приміщення будинку для осіб похилого віку.

Миколаївщина

Учора зранку противник здійснив артилерійський обстріл акваторії Очаківської громади з Кінбурнської коси. Без втрат та руйнувань.

Херсонщина

За добу противник здійснив 45 обстрілів, випустивши 235 снарядів з важкої артилерії та БПЛА по районам населених пунктів Миколаївка, Токарівка, Новотягинка, Софіївка, Новодмитрівка, Кізомис, Білозерка, Антонівка, Веселе, Республіканець, Наддніпрянське, Інженерне, Берегове, Новоберислав, Саблуківка, Велетенське, Берислав, Токарівка. Жертв і постраждалих серед цивільного населення немає. З деокупованої території області евакуйовано 83 особи.

 

Теги: Україна росія окупанти війна

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