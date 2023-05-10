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Окупанти активізувалися на ще одному напрямку – Генштаб

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Окупанти активізувалися на ще одному напрямку – Генштаб
За добу ЗСУ відбили на Донеччині майже 50 ворожих атак
фото: Генштаб ЗСУ

Оперативна інформація про ситуацію на фронті станом на ранок 10 травня

Триває 441-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Російські окупанти зосереджують основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках - здійснили 46 атак. Найзапекліші бої тривають за міста Бахмут та Мар’їнка. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 10 травня.

Ворожі удари по Україні

Протягом минулої доби противник завдав 23 ракетних та 43 авіаційних удари, здійснив 97 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Для ракетних ударів ворог використав ракети різних типів, більшу їх частину було знищено нашими захисниками, але є й влучання, зокрема, п’яти ракет С-300 по містах Куп'янськ, Слов’янськ, Краматорськ і Костянтинівка.

Ймовірність подальших ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою, адже ворог продовжує тактику терору.

Ситуація на напрямках

На Волинському та Поліському напрямках без особливих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник з артилерії обстріляв населені пункти Гасичівка, Залізний Міст, Мурав'ї Чернігівської області; Товстодубове, Бачівськ, Старі Вирки, Іскрисківщина, Волфине, Юнаківка, Могриця, Попівка і Славгород Сумської області, а також Гоптівка, Варварівка, Бугруватка, Огірцеве, Гатище, Плетенівка, Тихе, Мала Вовча, Бударки, Землянки, Вільхуватка, Дворічанське та Хатнє на Харківщині.

На Куп’янському напрямку противник намагався покращити тактичне положення, вів наступальні дії поблизу населених пунктів Масютівка та Стельмахівка, успіху не мав. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Кам'янка, Колодязне, Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Кіндрашівка, Лиман Перший, Табаївка, Харківської області та Стельмахівка на Луганщині.

На Лиманському напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії в районі Білогорівки. Артилерійських обстрілів зазнали Макіївка, Білогорівка і Веселе Луганської області та Ямполівка і Спірне - Донецької.

На Бахмутському напрямку противник продовжує вести наступ. Протягом минулої доби вів безуспішні наступальні дії у місті Бахмут, а також у напрямку населених пунктів Іванівське та Ступочки. Від ворожих обстрілів постраждали Оріхово-Василівка, Богданівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Ступочки, Залізне та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник наступальних дій не проводив. Завдав авіаудару в районі Авдіївки. Здійснив обстріли населених пунктів Новокалинове, Авдіївка, Первомайське, Нетайлове та Карлівка Донецької області.

На Мар’їнському напрямку підрозділи сил оборони відбили численні атаки противника в районі міста Мар’їнка. Ворожих обстрілів зазнала, зокрема, Георгіївка Донецької області.

На Шахтарському напрямку минулої доби ворог наступальних дій не проводив. Завдав авіаційного удару в районі Великої Новосілки. Здійснив обстріли населених пунктів Новомихайлівка, Водяне, Вугледар, Пречистівка та Велика Новосілка.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник обороняється. Завдав авіаударів по Оріхову, Кізомису та Станіславу. Обстріляв населені пункти Времівка та Новопіль Донецької області; Ольгівське, Полтавка, Малинівка, Гуляйполе, Чарівне, Мала Токмачка, Оріхів, Новоданилівка, Новоандріївка, Степове, Кам’янське і Плавні на Запоріжжі та Антонівка, Молодіжне і Зеленівка Херсонської області.

Успіхи ЗСУ

Авіація Сил оборони за минулу добу завдала вісім ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, а також двох ударів по зенітно-ракетних комплексах.

Минулої доби наші захисники збили шість ворожих БпЛА різних типів, три із них - типу «Шахед».

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, чотири райони зосередження живої сили, два артилерійських підрозділи на вогневій позиції та станцію радіоелектронної боротьби противника.

«Евакуація» загарбників із окупованих територій півдня

У Енергодарі російські окупанти організували так звану евакуацію для членів сімей працівників Запорізької АЕС. При чому, співробітникам електростанції виїзд з міста заборонено.

Окупаційна так звана влада анонсувала «евакуацію» людей до Бердянська і Кирилівки на бази відпочинку та готелі. Однак, тих, хто погодився, вивезли до Ростовської області та розмістили у наметових містечках.

Дещо інша ситуація склалась у Великій Білозерці. Минулого тижня більшість колаборантів залишили населений пункт на власних транспортних засобах у напрямку Криму.

Теги: війна окупанти росія Бахмут ЗСУ

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