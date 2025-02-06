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ЗСУ уразили аеродром «Приморсько-Ахтарський» у Краснодарському краї – Генштаб

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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ЗСУ уразили аеродром «Приморсько-Ахтарський» у Краснодарському краї – Генштаб
На аеродромі після атаки БпЛА виникла пожежа
фото з соцмереж

РФ використовувала аеродром «Приморсько-Ахтарський» для зберігання, підготовки та пусків БпЛА типу Shahed по території України

У ніч проти 6 лютого у Краснодарському краї РФ підрозділи Сил безпілотних систем Збройних сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони уразили аеродром «Приморсько-Ахтарський». Це підтвердив Генеральний штаб Збройних сил України.

«Це об’єкт оперативного базування авіаційних засобів. Використовується для зберігання, підготовки та пусків БпЛА типу Shahed по території України, а також обслуговування авіатехніки, яка виконує завдання в районах Запорізької та Херсонської областей», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що підтверджено влучання та вибухи в районі цілі. Виникла пожежа. Результати ураження уточнюються.

«Удари по об’єктах, задіяних у забезпеченні збройної агресії РФ проти України та терорі цивільного населення, триватимуть», – додали в Генштабі.

Тим часом у міноборони РФ заявили про нібито знищення 28 українських безпілотників цієї ночі.

Зазначається, що БПЛА ліквідовували у трьох областях та над Азовським морем. Були начебто збиті:

  • 13 дорнів – над акваторією Азовського моря;
  • вісім – у Ростовській області;
  • шість – у Краснодарському краї;
  • один – в Астраханській області.

До слова, триває 1079-й день повномасштабної війни.

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Теги: дрон аеродром росія війна пожежа Міноборони РФ Генштаб

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