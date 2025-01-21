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У Смоленській області прогриміли вибухи

Іванна Гончар
glavcom.ua
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У Смоленській області прогриміли вибухи
Внаслідок падіння БпЛА загорівся дах будинку
скриншот з відео

Місцеві жителі заявляють, що дрони летіли курсом на нафтобазу у місті Ярцево Смоленської області

У ніч проти 21 січня в Смоленській області РФ прогриміла серія вибухів. Губернатор області Василь Анохін підтвердив інформацію про атаку дронів на регіон.

У Смоленській області прогриміли вибухи фото 1

Місцеві пабліки повідомляють, що уламки безпілотника впали на житловий будинок в Задніпровському районі Смоленська. Очевидці пишуть, що дрон врізався в дах будинку. Внаслідок цього зайнялась пожежа. Вибуховою хвилею вибило вікна на останньому поверсі будинку. За попередніми даними, постраждалих немає.

У Смоленській області прогриміли вибухи фото 2

Також повідомляється, що дрони летіли курсом на нафтобазу у місті Ярцево Смоленської області. Над містом спрацювала ППО. Ще в мережі зазначають, що під атакою дронів перебуває російський авіазавод у Смоленську.

Внаслідок атаки дронів, у декількох багатоповерхівках Смоленська зникло електро- та водопостачання.

До багатоповерхівки, де сталось влучання, приїхали карети швидкої та пожежні автомобілі.

Місцеві жителі повідомили, що чули від трьох до семи сильних вибухів. 

Нагадаємо, що увечері, 20 січня, безпілотники знову атакували нафтобазу у російському місті Лиски. Про це повідомляє губернатор Воронезької області Олександр Гусєв.

Губернатор зауважує, що системи ППО у Воронезькій області нібито знищили безпілотники. За його словами, внаслідок падіння одного з дронів на територію нафтобази сталося загоряння.

 

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Теги: дрон вибух росіяни системи ППО будинок пожежа

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У Смоленській області прогриміли вибухи
У Смоленській області прогриміли вибухи
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