У Смоленській області прогриміли вибухи

Місцеві жителі заявляють, що дрони летіли курсом на нафтобазу у місті Ярцево Смоленської області

У ніч проти 21 січня в Смоленській області РФ прогриміла серія вибухів. Губернатор області Василь Анохін підтвердив інформацію про атаку дронів на регіон.

Місцеві пабліки повідомляють, що уламки безпілотника впали на житловий будинок в Задніпровському районі Смоленська. Очевидці пишуть, що дрон врізався в дах будинку. Внаслідок цього зайнялась пожежа. Вибуховою хвилею вибило вікна на останньому поверсі будинку. За попередніми даними, постраждалих немає.

Також повідомляється, що дрони летіли курсом на нафтобазу у місті Ярцево Смоленської області. Над містом спрацювала ППО. Ще в мережі зазначають, що під атакою дронів перебуває російський авіазавод у Смоленську.

Внаслідок атаки дронів, у декількох багатоповерхівках Смоленська зникло електро- та водопостачання.

До багатоповерхівки, де сталось влучання, приїхали карети швидкої та пожежні автомобілі.

Місцеві жителі повідомили, що чули від трьох до семи сильних вибухів.

Нагадаємо, що увечері, 20 січня, безпілотники знову атакували нафтобазу у російському місті Лиски. Про це повідомляє губернатор Воронезької області Олександр Гусєв.

Губернатор зауважує, що системи ППО у Воронезькій області нібито знищили безпілотники. За його словами, внаслідок падіння одного з дронів на територію нафтобази сталося загоряння.