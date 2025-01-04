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РФ заявила про атаку дронів на військовий аеродром у Воронежі

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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РФ заявила про атаку дронів на військовий аеродром у Воронежі
На аеродромі, що знаходиться приблизно за 175 км від України, дислокується 47-й бомбардувальний авіаційний полк 105-ї змішаної авіаційної дивізії
фото з відкритих джерел

Дрони атакували військовий аеродром у РФ, що знаходиться приблизно за 175 км від України

Військовий аеродром «Балтімор» у Воронежі атакували дрони. Про це повідомляють російські Telegram-канали.

Губернатор Олександр Гусєв заявив, що сили ППО нібито збили п’ять БпЛА.

«Відбулося падіння кількох БПЛА на територію житлових будинків Лівобережного району міста. У низці квартир пошкоджено вікна», – зазначив він.

За попередньою інформацією, постраждалих немає.

«З 8:20 до 11:30 черговими засобами ППО знищено 10 українських безпілотних літальних апаратів: три над територією Ленінградської області, один над територією Псковської області, один над територією Курської області та п'ять над територією Воронезької області», – заявили в міноборони РФ.

Відомо, що на аеродромі, що знаходиться приблизно за 175 км від України, дислокується 47-й бомбардувальний авіаційний полк 105-ї змішаної авіаційної дивізії. Основний тип літаків – Су-34.

Нагадаємо, вночі невідомі дрони атакували місто Сафонів Смоленської області Росії.

Ймовірно, метою атаки могло бути підприємство АТ «Авангард», яке входить до складу одного з найбільших ракетобудівних холдингів Росії – АТ «ВПК «НУО машинобудування», у складі якого у 2013 році увійшло до АТ «Корпорація «Тактичне ракетне озброєння».

На підприємстві серійно виробляються транспортно-пускові контейнери та корпуси двигунів твердопаливних ракет, елементи броні та протирадіаційного захисту для бронетанкової техніки, радіопрозорі укриття.

Крім того, ближче до ранку в аеропорту «Пулково», що у Санкт-Петербурзі, запровадили план «Ковьор» через загрозу атаки безпілотників.

Також у ніч на 4 січня невідомі дрони атакували найбільший у РФ морський торговельний порт Усть-Луга в Ленінградській області. 

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Теги: аеродром дрон росія війна Міноборони РФ озброєння

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