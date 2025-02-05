У Краснодарському краї дрони уразили НПЗ

Російська ППО збивала повітряні цілі над регіоном

У ніч проти 5 лютого у Краснодарському краї Росії прогриміли вибухи. Регіон був під атакою дронів. Безпілотники летіли курсом на нафтопереробний завод.

Губернатор Краснодарського краю заявив, що у станиці Новомінській Канівського району уламки БпЛА впали на резервуар із незначними залишками нафтопродуктів. На території заводу зайнялась пожежа. На місці працюють всі екстрені служби. За попередніми даними, постраждалих немає.

Також тамтешня влада повідомила, що 55 рятувальників та 1 одиниць техніки були залучені для локалізації та ліквідації пожежі.

Зазначається, що дрони, ймовірно, летіли курсом на нафтобазу ТОВ «Албашнефть» .Адже це єдине нафтопереробне підприємство, розташоване біля Канівського району у Краснодарському краї.

Як повідомлялось, БпЛА вдарили по одній із ключових комбінованих установок Астраханського заводу. Невідомі дрони атакували Астраханський газопереробний завод (АГПЗ).

Раніше ми писали, що у ніч на 3 лютого в російському Волгограді прогриміли вибухи. Дрони атакували НПЗ, що належить «Лукойлу». Цей НПЗ виробляв бензин, дизель, авіаційне паливо і забезпечувавав цим російську армію.

Нагадаємо, у місті Кстово Нижегородської області РФ у ніч проти 29 січня внаслідок атаки безпілотників пролунали вибухи. За попередніми даними, було уражено нафтопереробний завод, спалахнула пожежа.