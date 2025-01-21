Нічна битва під Смоленськом. Україна вдарила по стратегічному заводу ворога

Українські дрони прилетіли на підприємство, яке обслуговує авіацію ворога

У 1941 році битва під Смоленськом зупинила просування нацистів. У 2025-му удар по Смоленському авіаційному заводу повинен підірвати повітряні сили їхніх духовних нащадків – російських окупантів. Зранку 21 січня Генштаб ЗСУ підтвердив ефективний удар.

«Сили оборони, зокрема Сили безпілотних систем та Сили спецоперацій ЗСУ, уразили інфраструктуру АО «Смоленський авіаційний завод» у Смоленській області РФ, де модернізуються та виробляються і бойові літаки. Зафіксовано вибухи на території авіазаводу», – йдеться в офіційному повідомленні.

«Главком» розповідає детальніше про цей завод і про подробиці сьогоднішньої операції.

«Більше двадцяти «хлопків»

Загалом, як повідомляє Міноборони РФ, українські дрони атакували сьогодні Брянську, Ростовську, Смоленську, Воронезьку, Саратовську та Курську області.

Telegram-канал Shot з посиланням на очевидців пише, що атака на місто почалася біля 0:30 за місцевим часом, його жителі нарахували «біля двадцяти хлопків».

Shot також визнає, що метою атаки були Смоленський авіаційний завод, який розташований у Задніпровському районі міста, та нафтобазу у Ярцевому. Канал Astra додає, що на підприємстві сталася пожежа.

Губернатор Смоленської області Василь Анохін написав, що «на землі та на дахах окремих будівель зафіксовано загоряння покрівлі внаслідок падіння уламків БПЛА». Де саме це відбувається, він не уточнив. При цьому, як стверджує Анохін, постраждалих немає.

Та ж Astra поширює відео, де за кадром звучить голос очевидця, який спостерігає за пожежею, і в якийсь момент він закликає: «Поїхали звідси нах…й!». При цьому політ дронів над містом та їх потрапляння у ціль веселить місцевих мешканців – чути їхній регіт.

Росіяни зустрічають «СВО» Путіна у рідній гавані реготом скрин: t.me/astrapress

З днем народження, заводе! Святковий «салют»

Фактично Смоленський авіаційний завод ЗСУ привітали з днем народження. Будівництво цього підприємства розпочалося рівно сто років тому – у 1925-му, а у 1926-му його вже здали в експлуатацію.

Завод традиційно був частиною конструкторського бюро імені Яковлєва – КБ розробляло ідеї, а Смоленський авіаційний їх втілював. Другим таким підприємством, яке виступало в ролі полігону для розробок КБ, є Саратовський авіаційний завод.

До речі, сусіднє до нього підприємство – Саратовський нафтопереробний завод був також атакований нашими безпілотниками тижнем раніше – атака сталася у ніч на 14 січня. А буквально поруч із Саратовським авіаційним заводом та Саратовським НПЗ розташована і російська військова авіабаза Енгельс-2, що є однією з головних баз стратегічної авіації РФ. Саме звідси здійснюються атаки на українську енергетику російськими літаками Ту-22 та Ту-160.

Щодо ураженого минулої ночі Смоленського заводу, то він офіційно спеціалізується на легкій авіації. Наприклад, з 2000 року випускає сільськогосподарський літак Су-38.

«Фішка» Смоленського авіаційного заводу – легка цивільна авіація. На знімку – сільськогосподарський літак Су-38 фото: wikipedia.org

А з 2002-го розпочинає виробництво моделі «Турбо-Фініст» – семимісного літака, призначеного для перевезення пасажирів і вантажів на регіональних авіалініях, для патрулювання та тренування парашутистів.

Влітку 2004 року завод проводить випробування шестимісного гідролітака СМ-92 на поплавковому шасі, який забезпечує посадку на воду, та СМ-92 – це амфібійний варіант, здатний сідати на непідготовлені майданчики.

Ці та інші моделі не є загрозами з військової точки зору. Чому тоді ЗСУ вдарили по цьому заводу?

Три причини вдарити по об’єкту

Відповідь на це питання надав Центр протидії дезінформації РНБО України.

По-перше, завод бере участь у модернізації літаків військового призначення, зокрема штурмовиків Су-25.

По-друге, як вже було зазначено, він забезпечує капітальний ремонт і технічне обслуговування авіаційної техніки, а це дозволяє РФ зберігати боєздатність застарілих моделей літаків.

Смоленський авіаційний залучений до виробництва російських штурмовиків. На знімку – Як-130, здатний знищувати наземні об’єкти фото: wikipedia.org

По-третє, завод тісно пов’язаний з іншими підприємствами оборонного комплексу РФ, постачаючи компоненти або беручи участь у кооперації для створення сучасних авіаційних систем.

«Кожен удар по такому заводу руйнуватиме здатність Росії підтримувати власну авіацію в боєздатному стані», – зазначають у РНБО.

І це дійсно так. Від 2004 року Смоленський завод – указом Путіна – введено до складу корпорації «Тактичне ракетне озброєння». Це величезний холдинг, який розробляє протикорабельні, протирадіолокаційні та багатоцільові ракети та об’єднує 39 підприємств.

Сама ця корпорація, як і Смоленський авіаційний завод, перебуває під санкціями країн-членів ЄС, Британії, США та Канади, починаючи з 2022 року.

І з найостаннішого: Смоленський авіаційний завод бере участь у розробці та випуску елементів для літака Як-130, а це модель для тренування пілотів винищувачів, яка також може виконувати роль штурмовика та знищувати наземні об’єкти і малошвидкісні рухомі цілі.

Наталія Лебідь, «Главком»