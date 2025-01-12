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Окупанти вночі випустили по Україні майже сотню дронів: у трьох областях є руйнування

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Окупанти вночі випустили по Україні майже сотню дронів: у трьох областях є руйнування
Станом на 09:00 підтверджено збиття 60-х БпЛА
фото з відкритих джерел

Повітряні сили повідомили, скільки дронів випустили вночі окупанти по Україні

Російські терористи вночі атакували Україну 94-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Про це повідомляють Повітряні сили.

Дрони запускали із Міллерово, Орла, Брянська та Курська.

«Станом на 09:00 підтверджено збиття 60-ти ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Запорізькій, Кіровоградській, Житомирській, Хмельницькій та Донецькій областях», – йдеться в повідомленні.

Через падіння збитих ворожих безпілотників пошкоджено кілька будинків на Харківщині, Сумщині та Полтавщині (обійшлось без жертв та постраждалих).

Ще 34 ворожі безпілотники-імітатори були локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Нагадаємо, триває 1054-й день повномасштабної війни.

Загалом від початку минулої доби відбулося 157 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.

Упродовж минулої доби противник завдав 11 авіаційних та один ракетний удар, застосував 20 КАБ та одну ракету, задіяв для ударів 751 дрон-камікадзе, здійснив близько чотирьох тисяч обстрілів населених пунктів та позицій наших військ.

Найгарячішою нині є ситуація на Покровському та Курському напрямках.

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Теги: росія окупанти ЗСУ війна Україна безпілотник дрон

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