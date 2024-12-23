У Ростовській області в районі військового аеродрому лунають вибухи (відео)
Російські сили ППО нібито збили дев'ять безпілотників на Ростовщині
Сьогодні, ввечері 23 грудня, у Ростовській області в районі аеродрому Міллерово пролунали вибухи. Про це повідомляють місцеві пабліки.
Зазначається, що російські сили ППО нібито збили дев'ять безпілотників. Місцеві повідомляють про пожежу на одній із вулиць внаслідок падіння уламків.
💥💥На Ростовщині військовий аеродром "Міллєрово" наразі відбиває атаку БпЛА pic.twitter.com/6m9cKB4kMV— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) December 23, 2024
Також пабліки зауважують, що у Міллерові нібито пошкоджено будівлю професійного технікуму. Студентів евакуюють із гуртожитку
Нагадаємо, що 22 грудня у російських містах Казань та Ростов пролунали вибухи. За попередніми даними у Казані, сапери знищили боєприпас одного з безпілотників, який не розірвався під час атаки.
Також 21 зранку у російському місті Казань внаслідок атаки безпілотників було запроваджено план «Ковьор». Аеропорт закрили на прийом та відправку рейсів. Також через роботу російських РЕБ дрони влучили в кілька багатоповерхівок.
Коментарі — 0