У Ростовській області в районі військового аеродрому лунають вибухи (відео)

Російські сили ППО нібито збили дев'ять безпілотників на Ростовщині

Сьогодні, ввечері 23 грудня, у Ростовській області в районі аеродрому Міллерово пролунали вибухи. Про це повідомляють місцеві пабліки.

Зазначається, що російські сили ППО нібито збили дев'ять безпілотників. Місцеві повідомляють про пожежу на одній із вулиць внаслідок падіння уламків.

Також пабліки зауважують, що у Міллерові нібито пошкоджено будівлю професійного технікуму. Студентів евакуюють із гуртожитку

Нагадаємо, що 22 грудня у російських містах Казань та Ростов пролунали вибухи. За попередніми даними у Казані, сапери знищили боєприпас одного з безпілотників, який не розірвався під час атаки.

Також 21 зранку у російському місті Казань внаслідок атаки безпілотників було запроваджено план «Ковьор». Аеропорт закрили на прийом та відправку рейсів. Також через роботу російських РЕБ дрони влучили в кілька багатоповерхівок.