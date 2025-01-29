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Друга атака РФ за ранок. Уламки БпЛА впали у Деснянському районі Києва

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Друга атака РФ за ранок. Уламки БпЛА впали у Деснянському районі Києва

Повітряна тривога у Києві тривала близько 10 хвилин

У середу зранку, 29 січня, Росія двічі атакувала Київ «Шахедами». У місті працювали сили ППО, у Деснянському районі внаслідок падіння уламків БпЛА сталося загоряння трав'яного настилу та чагарників. Про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко

«У столиці працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях!», – йдеться в повідомленні.

Перед цим, о 08:59 Повітряні сили ЗСУ попереджали, що в бік Києва летять БпЛА. Через кілька хвилин після повідомлення в місті оголосили тривогу. О 09:17 у Києві було оголошено відбій тривоги. 

Раніше в Києві вже оголошувалася повітряна тривога, яка закінчилася о 05:55. Вона була пов'язана з загрозою застосовуванням БпЛА.

ОНОВЛЕНО. О 09:40 Кличко повідомив, що у Деснянському районі внаслідок падіння уламків БпЛА сталося загоряння трав'яного настилу та чагарників.

«Екстрені служби на місці. Інформація про потерпілих наразі з'ясовується», –  йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 28 січня вранці ворог атакував ударними безпілотниками та ракетою Одесу та район. Унаслідок обстрілу є пошкодження інфраструктури та поранені. 

 

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Теги: системи ППО дрон Київ росія Віталій Кличко

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