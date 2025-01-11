Окупанти скинули вибухівку на жителя Херсонщини, він у тяжкому стані

В потерпілого – вибухова травма, уламкове поранення ноги та спини

В момент атаки 44-річний чоловік перебував на подвір’ї

Внаслідок атаки російських дронів на Херсонщину у суботу в Зміївці важко поранено чоловіка, ще одного цивільного поранено в Антонівці. Про це повідомляє Херсонська ОВА

Зазначається, що російська армія скинула вибухівку з БпЛА на цивільного у Зміївці.

«В момент атаки 44-річний чоловік перебував на подвір’ї. В нього – вибухова травма, уламкове поранення ноги та спини», - йдеться у повідомленні.

Стан потерпілого – важкий. Його шпиталізували до лікарні для надання меддопомоги.

Перед цим ОВА повідомила, що близько 16:40 під удар російського дрона потрапив житель Антонівки. 33-річний чоловік дістав мінно-вибухову травму та уламкові поранення ніг. Потерпілого доправили до лікарні.

Нагадаємо, ворожий безпілотник атакував жителів Антонівки, що на Херсонщині. Унаслідок скидання вибухівки з дрона постраждали 62-річні чоловік та жінка.

«У потерпілого діагностували вибухову травму та уламкові поранення ніг. У його дружини – контузія та перелом гомілок», – йдеться в повідомленні.

А у селі Зміївка під час атаки з безпілотника загинув місцевий житель, отримавши смертельні поранення. Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Крім того, окупанти скинули вибухівку на дитину і бригаду «швидкої» на Херсонщині