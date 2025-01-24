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Атака «шахедів» на Львівщину. Садовий повідомив деталі

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Атака «шахедів» на Львівщину. Садовий повідомив деталі
Посадовець опублікував фото пошкодженого будинку і заявив, що біля нього вже були прильоти у 2022 році
фото: facebook.com/andriy.sadovyi

Вночі ворог атакував дронами-камікадзе територію України

Під час нічної атаки чотири ворожі бойові безпілотники атакували Підбірці – село в Личаківському районі м. Львова. Мер Львова Андрій Садовий повідомив, що жертв – немає.

Посадовець також опублікував фото пошкодженого будинку і заявив, що біля нього вже були прильоти у 2022 році.

«Вже вдруге вибуховою хвилею вибито вікна, частково пошкоджено дах і кімнати всередині. Поруч утворилася вирва», – написав Садовий.

Атака «шахедів» на Львівщину. Садовий повідомив деталі фото 1
фото: facebook.com/andriy.sadovyi
Атака «шахедів» на Львівщину. Садовий повідомив деталі фото 2
фото: facebook.com/andriy.sadovyi

Нагадаємо, під час нічної атаки чотири ворожі бойові безпілотники атакували Львівську область. Про це повідомив очільник місцевої обласної військової адміністрації Максим Козицький. «Воїни ППО та мобільні вогневі групи спрацювали на 100%. Всі ворожі цілі знищили», – йдеться в повідомленні.

Проте в одному зі сіл Львівського району внаслідок падіння уламків «Шахеда» пошкоджений житловий будинок: вибиті вікна, двері, поруч – вирва, діаметром 4 м.

Також вночі ворог знову атакував дронами-камікадзе територію України. Внаслідок атаки російських безпілотників на Київщині сталася пожежа в 10-поверховому житловому будинку в декількох квартирах. 

В іншому населеному пункті виникла пожежа приватного двоповерхового будинку на площі 120 м². Вже відомо про трьох загиблих.

Так, у Броварах зазнали пошкоджень 12 приватних будинків та приміщення магазину. Як повідомив мер міста Ігор Сапожко, при розборі завалів зруйнованого будинку були знайдені тіла чоловіка та жінки.

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Теги: пожежа Андрій Садовий будинок ворог Львів Львівщина дрон безпілотник

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