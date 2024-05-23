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ЗСУ відвоювали території на сході Часового Яру: аналіз ISW

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
ЗСУ відвоювали території на сході Часового Яру: аналіз ISW
фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

Збройні сили України контролюють більшу частину Вовчанська

Українські війська нещодавно відвоювали території на сході Часового Яру, а також відтіснили російські сили від кількох будинків у Вовчанську. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

22 травня російські війська продовжили наступ на північ від Харкова в районі Липців, але підтверджених змін лінії фронту не було. Водночас російські війська нещодавно незначно просунулися в межах Вовчанська.

Геолокаційні кадри, опубліковані 22 травня, показують, що українські сили відтіснили російські сили від кількох будинків і незначно просунулися в межах північно-східного Вовчанська, підкреслюючи динамічний характер бойової ситуації в населеному пункті. Речник українського підрозділу, який діє на харківському напрямку, заявив, що українські сили контролюють більшу частину Вовчанська. Російські блогери стверджували, що російські війська просуваються в напрямку Тихого (на схід від Вовчанська) і ведуть розвідку на схід від Вовчанська в районі Волохівки, Чайхівки, Охрімівки та Малої Вовчі.

Російські війська продовжували наступ на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна, але підтверджених змін лінії фронту на цьому ділянці не було. 

Окупанти продовжили наступальні дії на Сіверському напрямку, але підтверджених змін лінії фронту на цій ділянці не зафіксовано. Російські війська вели штурм на південний схід від Сіверська в районі Виїмки та на південь від Сіверська в районі Роздолівки.

Українські війська нещодавно відвоювали території на сході Часового Яру. Геолокаційні кадри показують, що українські війська нещодавно відбили кілька будівель у східній частині мікрорайону Канал. Водночас Міністерство оборони (МО) Росії стверджувало, що підрозділи російського Південного угруповання військ захопили Кліщіївку, хоча російський блогер стверджував, що українські сили все ще діють у населеному пункті.

Російські сили нещодавно просунулися на північний захід від Авдіївки на тлі продовження російських наступальних операцій у цьому районі 22 травня. Геолокаційні кадри, опубліковані 20 травня, показують, що російські сили нещодавно просунулися до східної околиці Новоолександрівки.

Окупанти нещодавно досягли незначних успіхів на південний захід від Донецька. Геолокаційні кадри, опубліковані 21 травня, показують, що російські війська нещодавно трохи просунулися на південний захід від Новомихайлівки (на південний захід від Донецька). Також росіяни нещодавно просунулися в районі кордону Донецько-Запорізької області, в межах південного Старомайорського.

22 травня тривали позиційні бойові дії на заході Запорізької області, однак підтверджених змін лінії фронту на цій ділянці не зафіксовано. Також позиційні бої були на лівобережжі Херсонщини, зокрема під Кринками.

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Теги: ЗСУ війна фронт

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