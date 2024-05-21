Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Мріяла про гучне весілля після перемоги, але не судилося. Згадаймо Надію Войцишин

Ірина Міллер
glavcom.ua
Мріяла про гучне весілля після перемоги, але не судилося. Згадаймо Надію Войцишин
колаж: glavcom.ua

«Надя мріяла про пишне весілля в українському стилі. Навіть придбала собі сукню вишиту, дуже гарну. Ми нею пишаємося як особистістю, як людиною, як подругою», – розповідає Юлія Барбарук

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько–українська війна. Нині згадаємо Надію Войцишин.

Надія Войцишин (у дівоцтві Петруновська) народилася та росла у Попасній. У 2014-му році, коли розпочалась війна, разом з батьками дівчинка переїхала з Луганщини до міста Любомль, що на Волині, і вже тоді дивувала оточуючих вишуканою українською. Батьки вивезли дітей подалі від війни, а самі згодом повернулися до рідної Попасної, звідки їм вдалося урятуватися і приїхати до Любомля у 2022 році.

У Любомлі Надійка закінчила Любомльський ліцей №2 і вступила на педагогічний факультет Рівненського університету, паралельно навчалася на військовій кафедрі. За спогадами подруги Катерини, дівчину цікавило все українське – обряди, традиції, звичаї, поезія, культура.

«Навчалася на педагогічному факультеті у Рівному, а у 2020 році, 18-річною, вступила до лав ЗСУ. На службі зустріла і своє кохання – взяла шлюб з Юрієм Войцишиним, який сьогодні продовжує боронити нашу країну», – розповів начальник адміністрації Артем Лисогор.

Надія Процишин у військовій формі
Надія Процишин у військовій формі
фото з відкритих джерел

За словами Лисогора, дівчина завжди мріяла про гучне та велике весілля. Сподівалась відгуляти його разом з перемогою, та не судилося.

Портрет Надії Войцищин, намальований військовослужбовицею Оленою Білозерською
Портрет Надії Войцищин, намальований військовослужбовицею Оленою Білозерською
фото: Олена Білозерська, Facebook

Надія Войцишин загинула 27 березня 2024 року у районі н.п. Тарасівка Запорізької області.

Світлина померлої Надії Войцишин
Світлина померлої Надії Войцишин
фото Суспільне Луцьк
Прощання з полеглою бійчинею Надією Войцишин
Прощання з полеглою бійчинею Надією Войцишин
фото Суспільне Луцьк
Прощання з полеглою бійчинею Надією Войцишин
Прощання з полеглою бійчинею Надією Войцишин
фото Суспільне Луцьк

Поховали Надію Войцишин 3 квітня 2024 року у Любомлі. Спочиватиме захисниця України на Любомльському міському кладовищі.

Якою запам'ятали Надію Войцишин друзі, вчителі, знайомі

Надія Процишин
Надія Процишин
фото з відкритих джерел

«Мав честь знати! Надія у 2014-2016 рр. входила до оргкомітету етнокультурного патріотичного фестивалю «Козацька Варта», який три роки поспіль проходив у місті Бориспіль на території Бориспільського НВК та художньої майстерні «ПЕПСА». Служила в одному з підрозділів 44 ОАБр. Вічна та світла пам’ять», згадує Надію Anton Arestov.

Вчителька Надії Ірина Козачук розповіла, що військова вийшла заміж під час повномасштабної війни.

«Дуже раділа, коли вона розмістила фото, на яких стало зрозуміло, що вона знайшла свою половинку. Такі щасливі завжди були, радісні. І було так тепло і радісно на серці, що вона тепер має свою родину, тому що батьки її залишалися довгий час там у Попасній», – говорить освітянка.

У війську Надія дослужилася до звання капітана
У війську Надія дослужилася до звання капітана
фото з відкритих джерел

Надія померла у 26 років, дослужилася до звання капітана. З чоловіком познайомилася на службі, гучного весілля не робили, бо вирішили перенести святкування на час, коли Україна переможе, розповіла університетська подруга Юлія Барбарук.

«Вони два роки тому одружилися, розписалися, але не встигли зіграти весілля. Мріяла про це і казала, ось ми, хай-но вже закінчиться війна, відсвяткуємо пишне, гарне весілля в українському стилі. Навіть придбала собі сукню вишиту, дуже гарну. Ми нею пишаємося як особистістю, як людиною, як подругою», – сказала дівчина.

«Надя дуже мріяла про гучне, велике весілля (бо побралися з коханим швидко, в колі найрідніших). Все казала: «Закінчиться війна, відгуляємо з усіма традиціями, з друзями, рідними». Навіть сукню замовила-купила… Тепер ця сукня весільна, разом із вишиваною сорочкою чекають на свою наречену, щоб бути вложеними в домовину, та супроводити в останню дорогу. Надійка була дуже світлою, щирою, доброю, привітною, завжди з теплою усмішкою на устах. Вона була Сонечком, надією та опорою для своїх рідних, дідуся з бабусею, матусі з татом та братиком, для тітоньки, сестричок. Була хорошим, надійним другом для цивільних друзів, та побратимів. До слова, Надя служила зі своїми побратимами нарівні, мала звання капітана (впевнена, такі звання за просто так не присвоюються). Надя була милою, красивою, ніжною, тендітною для свого коханого. Хочеться, щоб памʼять про неї залишилася такою, якою вона була сама – світлою, сонячною, усміхненою. Пишаюся, Надійко, що маю таку землячку. Тепер ти залишишся для мене особисто прикладом, як можна любити свою рідну Україну і все українське. Світа тобі пам’ять, дівчинко», – написала про Надію Катерина Мокренко. 

У Надії залишились чоловік, батьки, брат і сестри, дідусь і бабуся.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Теги: війна пам'ять українці Україна смерч

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Подоляк сказав, що Росія мусить залишити територію України, повернути вкрадене і відновити верховенство міжнародного права
Маск цинічно прокоментував схвалену допомогу Україні: Подоляк відповів
21 квiтня, 22:24
Ілон Маск продовжує висловлюватись щодо подій у світовій політиці і соціумі
«Війна все одно почнеться»: Ілон Маск спрогнозував, що чекає на Європу
24 квiтня, 12:35
За даними моніторингових пабліків, РФ атакувала місто ракетою «Іскандер»
Ракетний удар по Одесі: кількість загиблих та поранених зросла (оновлюється)
29 квiтня, 20:32
Супутник Planet Labs зафіксував пошкодження військової техніки на аеродромі
Удар по військовому аеродрому в Джанкої: з’явилися супутникові знімки
2 травня, 16:22
Якщо побачили змію, не робіть різких рухів. Як правило, змія просто не бачить нерухомий об’єкт
На Львівщині змії покусали двох людей: як убезпечити себе від нападу плазунів
29 квiтня, 17:03
Будівництво фортифікаційних споруд розпочалося одразу після звільнення Чернігівської області від окупантів
Київ допоможе Чернігову посилити фортифікаційні споруди
16 травня, 21:39
Допомогу отримають українці, які хочуть повернутися додому за станом здоров'я або за сімейними обставинами
Чехія допоможе українським біженцям повернутися додому
17 травня, 11:34
«Росія повинна буде заплатити у будь-якому випадку»
Україна потребуватиме додаткового фінансування у розмірі 200 млрд євро – депутат Європарламенту
17 травня, 12:40
Російським батальйонам вдалося просунутися майже на 8 км вглиб України лише за кілька днів
Росія наближається до Харкова: The Washington Post назвала найгірший сценарій
14 травня, 10:51

Суспільство

Мріяла про гучне весілля після перемоги, але не судилося. Згадаймо Надію Войцишин
Мріяла про гучне весілля після перемоги, але не судилося. Згадаймо Надію Войцишин
Усім народжувати по троє дітей. Нардеп пояснив скандальний законопроєкт
Усім народжувати по троє дітей. Нардеп пояснив скандальний законопроєкт
На Хмельниччині суд повернув з незаконного володіння землю вартістю понад 1 млрд грн
На Хмельниччині суд повернув з незаконного володіння землю вартістю понад 1 млрд грн
Мінкульт анонсує трансформацію Єдиного телемарафону
Мінкульт анонсує трансформацію Єдиного телемарафону
Невеликі дощі в низці областей, до 27° тепла: прогноз погоди на 21 травня
Невеликі дощі в низці областей, до 27° тепла: прогноз погоди на 21 травня
15 кілометрів пішки під обстрілами: чоловік разом зі своїм псом вийшов з Вовчанська
15 кілометрів пішки під обстрілами: чоловік разом зі своїм псом вийшов з Вовчанська

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
106K
Фанати помітили емблему Московського патріархату на формі Усика: чи справді це так
23K
Стало відомо, на якому гелікоптері розбився президент Ірану
14K
«Ми ще станцюємо!». Ірина Білик запросила у своє шоу хореографа, який втратив на фронті ногу
11K
Forbes: Україна отримала Atacms, які зможуть зруйнувати Кримський міст
9717
Іран не запросив Путіна на похорон Раїсі: Кремль знайшов причину
9263
Президент Болгарії зробив скандальну заяву про війну в Україні

Новини

Удар по Харкову, призначено дату виборів президента в Ірані: головне за ніч
Сьогодні, 06:49
За дві доби ДТЕК повернув світло понад 21 тис. домогосподарств
19 травня, 17:08
Бізнес оприлюднив план дій для розвитку нової енергетики
19 травня, 15:02
Підвищення акцизів на пальне? Експерт оцінив наслідки
18 травня, 16:15
Федерація роботодавців: Промисловість готова розвивати розподілену генерацію, але є умова
18 травня, 13:08
Атака на Харків та Одесу. Відновлення консульських послуг для чоловіків. Головне за 17 травня
17 травня, 21:23

Прес-релізи

Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
16 травня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua