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ISW розкрив, що змусило РФ почати наступ на Харківщині раніше, ніж планувалося

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
ISW розкрив, що змусило РФ почати наступ на Харківщині раніше, ніж планувалося
фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

Відновлення безпекової допомоги США Україні наприкінці квітня стало критичним переломним моментом у війні

Росія була змушена розпочати повторний наступ в Україні раніше, ніж планувала через відновлення надання допомоги від Сполучених Штатів Америки Україні. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що відновлення безпекової допомоги США Україні наприкінці квітня стало критичним переломним моментом у війні. Російські війська посилили наступальні операції, аби скористатися часом перед надходженням нової допомоги США для України на фронт.

Окупанти розпочали обмежені наступальні операції вздовж російсько-українського кордону на півночі Харківської області 10 травня.

Як зазначають аналітики, через відновлення безпекової допомоги з боку США, росіяни, ймовірно, були змушені розпочати наступ раніше, ніж планувалося. Однак російські війська задіяли обмежену кількість особового складу для проведення важких піхотних атак на північ і північний схід від Харкова.

Вже 14 травня темпи російських наступальних операцій на півночі Харківської області почали сповільнюватися. Схоже наразі російські війська надають пріоритет створенню «буферної зони» на міжнародному кордоні, а не більш глибокому вторгненню в Харківську область.

Росія почала наступ вздовж харківського кордону маючи на меті відволікти українські сили, щоб уможливити російський наступ в інших районах східної України. Окрім цього росіяни мають на меті просунутися в межах ефективної дальності стрільби артилерії по місту Харків.

Нагадаємо, у рамках наступальної операції у Харківській області, російські війська планували частково оточити Харків і встановити над містом вогневий контроль. Про це з посиланням на «отримані військові плани» пише The Economist.

За даними видання, операція нібито була запланована на 15-16 травня, але її перенесли майже на тиждень раніше з невідомих причин.

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Теги: Харків фронт наступ росіяни

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