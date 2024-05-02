Правоохоронці ліквідували вісім схем для ухилянтів

Вартість «послуг» для ухилянтів варіювалася від $3 до $10 тис.

СБУ та Нацполіція затримали організаторів схем для ухилення від призову в різних регіонах України

Служба безпеки та Національна поліція заблокували ще вісім схем ухилення від мобілізації та незаконного виїзду за кордон чоловіків призовного віку. Про це повідомляє Служба безпеки України.

За даними СБУ, організаторів схем для ухилення викрито та затримано у різних регіонах України. За гроші фігуранти допомагали ухилянтам втекти за кордон, використовуючи підроблені документи або в обхід пропускних пунктів.

Вартість таких «послуг» становила від $3 до $10 тис. Сума залежала від терміновості виїзду та різновиду «схеми».

У Вінницькій області було ліквідовано три схеми втечі для військовозобов'язаних чоловіків.

Затримано п’ятьох організаторів: троє з них пропонували військовозобов’язаним втекти за межі України через прикордонні ділянки річки Дністер.

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Правоохоронці заблокували вісім схем ухилення від мобілізації та незаконного виїзду за кордон фото: ssu.gov.ua/СБУ

Тим часом у Черкаській області повідомлено про підозру колишньому податківцю. Використовуючи власні зв’язки, він «продавав» посади у різних громадських організаціях, які перевозять гумдопомогу. У такий спосіб фігурант «працевлаштовував» ухилянтів, щоб внести їхні персональні дані до інформаційної системи «Шлях» як волонтерів.

За даними пресслужби СБУ, схема дозволяла військовозобов’язаним виїхати за кордон під виглядом водіїв-перевізників гуманітарних вантажів.

Водночас в Кіровоградській області затримали чоловіка, який торгував фіктивними довідками про непридатність до служби за станом здоров’я.

Щоб отримати підробку, зловмисник «звертався» до своїх спільників з місцевої військово-лікарської комісії.

У Рівненській області правоохоронці затримали заступника керівника місцевої лікарні. За хабарі посадовець пропонував ухилянтам оформити фіктивну групу інвалідності й таким чином уникнути призову.

Крім того, за даними СБУ, у Львівській області повідомлено про підозру двом організаторам схем для ухилянтів.

Ними виявилися мешканці регіону. Один з них торгував фальшивими довідками про зняття з військового обліку. Інший вносив до інформаційної системи «Шлях» дані для виїзду за кордон під виглядом волонтерів.

За даними СБУ, організаторам злочинних схем загрожує до дев'яти років тюрми з конфіскацією майна. А їхнім клієнтам – до п'яти років ув’язнення.

Нагадаємо, українські правоохоронні органи розпочали майже 11,3 тис. кримінальних проваджень через ухилення від призову чи порушення військового обліку з початку повномасштабного вторгнення.

До слова, слідчі Головного управління поліції Хмельниччини розслідують діяльність службових осіб та членів військово-лікарської комісії у Кам’янець-Подільському районі, спрямовану на усунення перешкод у незаконній переправі осіб через держкордон.