Канцлер Німеччини Шольц дав обіцянку українцям

Шольц наголошує, що Німеччина продовжуватиме підтримувати Україну стільки буде потрібно

У 2024 році Німеччина обіцяє надати військову допомогу Україні на суму понад сім мільярдів євро

Канцлер Олаф Шольц запевнив, що Німеччина і надалі підтримуватиме Україну. Про це повідомляє Tagesschau.

Шольц нагадав, що від початку повномасштабного вторгнення Німеччина надала або пообіцяла надати Україні військової допомоги на 28 млрд євро.

«Ми єдині в нашій підтримці України в її захисті від російської агресії. Ми будемо продовжувати підтримувати Україну – стільки, скільки буде потрібно», – сказав канцлер Німеччини.

Він також зазначив, що у 2024 році буде надано військову допомогу на суму понад сім мільярдів євро.

«Ми надавали і будемо надавати», – додав Шольц, маючи на увазі обіцяну військову допомогу.

Раніше Шольц заявив, що українці, які мають посвідку на проживання та роботу, можуть залишатися в Німеччині. Канцлер закликав українців працевлаштовуватись. «Маємо надію, що ті, хто приїхав з України, щойно вони матимуть змогу працювати, будуть працювати. Варто зауважити, що багато хто вже це робить, але є ще кілька сотень тисяч тих, хто терміново потрібен на ринку праці», – додав Шольц.

Нагадаємо, німецькі політики та експерти визнали жахливими та принизливими умови перебування українських біженців у центрі розміщення, облаштованому у колишньому берлінському аеропорту «Тегель».