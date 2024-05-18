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Умєров відповів, чи була Україна готова до наступу окупантів на Харківщині

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Умєров відповів, чи була Україна готова до наступу окупантів на Харківщині
Оборонці потребують більше зброї, щоб відбивати російські атаки
фото: міноборони РФ

Очільник Міноборони назвав головну проблему на фронті

Україна побудувала лінії оборони на Харківському напрямку вісім місяців тому, завдяки чому тепер може відбивати ворожі атаки. Водночас Сили оборони потребують більше озброєння. Про це розповів міністр оборони України Рустем Умєров в інтервʼю телеканалу CNN.

«Ми почали будувати укріплення, лінії оборони, всі види укріплень, інтегровані лінії оборони вісім місяців тому. І ми досягли необхідного рівня готовності цих ліній оборони, який дозволяє нам відбивати атаки», – зазначив очільник Міноборони.

При цьому міністр наголосив, що Сили оборони потребують більше озброєння, і це нині головна проблема.

«Нам потрібно більше зброї, ракет, засобів протиповітряної оборони, артилерії. Це те, що є проблемою станом на зараз. Отже, ми залучили більшу кількість людей, але нам потрібно більше зброї», – підкреслив Умєров.

Нагадаємо, що Сили оборони рішуче стримують ворожий натиск. Із початку доби по українських захисниках російські окупанти завдали 15 ракетних та 70 авіаційних ударів, 105 обстрілів здійснили із РСЗВ, тривають активні наступальні та штурмові дії окупантів на Покровському та Придніпровському напрямках.  На Харківському напрямку наші підрозділи посилюють оборону у прикордонних районах Харківщини та ведуть розвідку. 

Як повідомлялося, противник розширив зону активних бойових дій на Харківському напрямку майже на 70 км, таким чином намагаючись примусити ЗСУ задіяти додаткову кількість бригад зі складу резерву. 

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Теги: війна фронт наступ Рустем Умєров

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