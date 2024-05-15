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Відключення світла в Україні та замах на словацького прем'єра. Головне за 15 травня

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Відключення світла в Україні та замах на словацького прем'єра. Головне за 15 травня
фото з відкритих джерел

Прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо поранено під час стрілянини у будівлі, де відбулося засідання уряду

Відключення світла в Україні, замах на словацького прем'єра Роберта Фіцо, окупанти вдарили по центру Херсона. «Главком» склав добірку новин 15 травня, щоб ви були в курсі головних подій:

 Відключення світла в Україні

«Укренерго» запроваджує контрольовані аварійні відключення для промислових та побутових споживачів в усіх регіонах України. Вони триватимуть з 19:25 до 22:00.

Зокрема, з 00:00 та впродовж доби 16 травня по всій Україні для побутових та промислових споживачів будуть діяти планові обмеження – графіки погодинних відключень (ГПВ).

Це допоможе зробити контрольовані відключення більш передбачуваними для споживачів, а роботу енергосистеми більш безпечною. Диспетчерський центр «Укренерго» вже довів до обленерго ліміти споживання для кожного регіону.

Замах на словацького прем'єра Роберта Фіцо

Прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо поранено під час стрілянини у будівлі, де відбулося засідання уряду. Інцидент стався у місті Гандлова окрузі Пр'євідза. Постріли пролунали перед Будинком культури, де відбувалося засідання уряду. Фіцо підійшов до людей, які його вітали, після чого було чутно кілька пострілів.

Зокрема, словацькі ЗМІ повідомляли, що стан Фіцо дуже важкий, він поранений в живіт і груди. Згодом з'явилося офіційне повідомлення про стан прем'єр-міністра Словаччини. Фіцо перебуває у небезпечному для життя стані.

Ймовірний підозрюваний у замаху на прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо – 71-річний письменник і прихильник опозиційної партії «Прогресивна Словаччина» Юрай Цинтула. Він стріляв з легально придбаного короткоствольного пістолета.

Окупанти вдарили по центру Херсона

Російська армія вдарила по центру Херсона трьома авіабомбами. Пошкоджено вісім багатоповерхівок, пʼять приватних будинків, медзаклад, дві школи, а також потрощено автівки й господарчу споруду.

Наразі електрика в оселях відключена. Зафіксовані влучання у газопровід. Виток газу перекрито.

Внаслідок удару постраждали 19 херсонців. Наймолодшому травмованому – лише 15, а найстаршій – 98 років. Троє містян отримали важкі травми, за їх життя продовжують боротися лікарі.

Посли Євросоюзу схвалили заборону низки пропагандистських ресурсів РФ

Посли Європейського Союзу погодили заборону роботи низки російських видань. Серед них видання Voice of Europe, яке пов'язано з екснардепом Віктором Медведчуком. Під заборону попали видання «Риа Новости», «Известия» та «Российская газета».

Заборона має поширюватися на всю територію Європейського Союзу.

СБУ затримала у Києві соратників Медведчука

Служба безпеки викрила у Києві підпільний осередок прокремлівського політпроєкту «Другая Украина». Цю організацію в Росії очолив обвинувачений у державній зраді Віктор Медведчук, який координує свою діяльність з ФСБ.

У Києві над «проєктом» працювала агентурна група, яка займалася інформаційними диверсіями проти України. Зокрема, її учасники поширювали відеоконтент, в якому дискредитували Сили оборони, закликали українців скласти зброю і здатися окупантам. Члени групи облаштувала підпільну студію у власному помешканні на Київщині і виготовляли замовні анімаційні ролики, які пересилали на погодження своєму куратору з РФ.

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Теги: окупанти війна електроенергія відключення Фіцо

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