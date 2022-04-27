Окупанти ввечері обстріляли Харків, є жертви

Місто та область щодня під російськими ударами

Вороги воюють із житловими районами

Сьогодні загарбники продовжили обстрілювати із артилерії, мінометів,реактивних систем залпового вогню райони Харкова та області. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Унаслідок ворожих обстрілів у Харкові, на жаль, загинула людина,троє мирних мешканців отримали поранення, з них двоє у важкому стані.

Російські військові злочинці обстріляли Харків після 17:00.

Частина снарядів впала на гаражний кооператив житлового району.

Від обстрілів Чугуївського району отримали поранення троє людей, в тому числі дитина 14 років.

Нагадаємо, 25 квітня рашисти обстріляли багатоповерхівку у Харкові: загорілися квартири (фото).

Як відомо, окупанти влаштували на Харківщині концтабір і катують людей.

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