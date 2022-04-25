Окупанти влаштували на Харківщині концтабір і катують людей

Люди тримаються і противляться вступу в армію окупантів

Рашисти у Харківській області застосовують до людей тортури

У Вовчанську Харківської області російські окупанти викрали й вивезли до Росії обладнання одного із заводів, а у його приміщеннях влаштували концентраційний табір для катування мирних мешканців. Про це в ефірі телемарафону розповів голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

«У приміщеннях заводу загарбники влаштували в'язницю, це справжній концтабір, де до людей застосовують тортури, змушують до співпраці», – сказав Синєгубов.

Подібні дії окупанти здійснювали й в захопленому Ізюмі для «мобілізації» місцевого населення. Попри це, за словами Синєгубова, люди тримаються і противляться вступу в армію окупантів.

Голова ОВА також повідомив, що організувати евакуацію з Ізюма не виходить – росіяни не погоджують гуманітарні коридори. Зараз людей вивозять з Барвінкового, на підступах до якого ведуться бої.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські військові повністю ізолюють від України окуповані населені пункти на Харківщині, забороняють евакуацію, не допускають туди волонтерів й навіть розстрілюють їх.