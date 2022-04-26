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    Події в Україні

    Трьох балакучих окупантів взято в полон на Дніпропетровщині – Вілкул

    Росіяни попалися поблизу Кривого Рогу - Трьох балакучих окупантів взято в полон на Дніпропетровщині – Вілкул
    Росіяни попалися поблизу Кривого Рогу
    фото ілюстративне, з відкритих джерел

    Рашисти розповіли важливу для ЗСУ інформацію

    Поблизу Дніпропетровщини українські військові взяли в полон трьох військовослужбовців РФ. Про це повідомив увечері 26 квітня начальник Криворізької військової адміністрації Олександр Вілкул у своєму відеозверненні.

    «Виявилися дуже уважними і дуже балакучими. Ми маємо додаткову інформацію щодо противника», – повідомив Вілкул.

    Як стало відомо напередодні, ЗСУ взяли у полон окупанта, якого дружина просила ґвалтувати українок.

    Раніше російського військового-окупанта Роман Биковський у телефонній розмові дружина повчала, що, ґвалтуючи українок, потрібно захищатися. Тепер же Биковський потрапив у полон поблизу міста Ізюм на Харківщині.

    Раніше його дружина підтвердила журналістам, що Биковський перебуває у Севастополі, уточнивши, що він лікується у шпиталі після поранення. Де саме – не уточнила.

    Нагадаємо, увечері 26 квітня на Дніпропетровщині чутно вибухи.

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    Теги: росія окупанти ЗСУ війна полон військові Олександр Вілкул Україна Дніпропетровщина окупація #stoprussia
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    Трьох балакучих окупантів взято в полон на Дніпропетровщині – Вілкул