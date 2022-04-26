Трьох балакучих окупантів взято в полон на Дніпропетровщині – Вілкул

Рашисти розповіли важливу для ЗСУ інформацію

Поблизу Дніпропетровщини українські військові взяли в полон трьох військовослужбовців РФ. Про це повідомив увечері 26 квітня начальник Криворізької військової адміністрації Олександр Вілкул у своєму відеозверненні.

«Виявилися дуже уважними і дуже балакучими. Ми маємо додаткову інформацію щодо противника», – повідомив Вілкул.

Як стало відомо напередодні, ЗСУ взяли у полон окупанта, якого дружина просила ґвалтувати українок.

Раніше російського військового-окупанта Роман Биковський у телефонній розмові дружина повчала, що, ґвалтуючи українок, потрібно захищатися. Тепер же Биковський потрапив у полон поблизу міста Ізюм на Харківщині.

Раніше його дружина підтвердила журналістам, що Биковський перебуває у Севастополі, уточнивши, що він лікується у шпиталі після поранення. Де саме – не уточнила.

Нагадаємо, увечері 26 квітня на Дніпропетровщині чутно вибухи.

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