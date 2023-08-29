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ЗСУ закріплюються на Мелітопольському напрямку – Генштаб

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
ЗСУ закріплюються на Мелітопольському напрямку – Генштаб
фото: Генштаб

Протягом доби відбулось понад 30 бойових зіткнень

Триває 552-га доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом доби ворог завдав п’ять ракетних та 47 авіаційних ударів, здійснив  48 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою. Протягом доби відбулось понад 30 бойових зіткнень.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках

Противник завдав авіаційних ударів в районах Удів та Зибиного Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів, зокрема, Середина-Буда, Попівка, Кіндратівка, Володимирівка Сумської області та Огірцеве, Караїчне, Охримівка, Мала Вовча, Нестерне Харківської області.

На Куп’янському напрямку

Противник завдав авіаційних ударів в районах Першотравневого, Кислівки, Куп’янська Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти Фиголівка, Дворічна, Синьківка, Курилівка, Кислівка, Котлярівка Харківської області.

На Лиманському напрямку

Противник вів безуспішні наступальні дії в районах Новоєгорівки та Білогорівки Луганської області. Завдав авіаційних ударів в районах Надії, Твердохлібового, Новоєгорівки та Білогорівки Луганської області; Спірного Донецької області. Артилерійських обстрілів противника зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема, Новоєгорівка Луганської області та Ямпіль, Сівесрьк, Верхньокам’янське, Торське, Спірне Донецької області.

На Бахмутському напрямку

Противник вів безуспішні наступальні дії в районах Богданівки та Озарянівки Донецької області. Завдав авіаційних ударів в районах Кліщіївки, Дружби, Південного Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів противника постраждали понад 25 населених пунктів, серед них Григорівка, Богданівка, Часів Яр, Іванівське, Кліщіївка, Дружба Донецької області.

На Авдіївському напрямку

Ворог завдав авіаційного удару в районі Авдіївки, обстріляв з артилерії та мінометів населені пункти Керамік, Новокалинове, Степове, Авдіївка, Сєверне, Первомайське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку

Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар’їнки Донецької області. Противник завдав авіаційних ударів в районах Красногорівки та Мар’їнки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Красногорівка, Мар’їнка, Георгіївка, Курахове, Побєда, Єлизаветівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районі

Старомайорського Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали населені пункти Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Велика Новосілка, Благодатне, Урожайне Донецької області.

На Запорізькому напрямку

Противник завдав авіаційних ударів в районах Залізничного та Вербового Запорізької області. Від артилерійських обстрілів  противника постраждали понад 20 населених пунктів, серед них Щербаки, Степове, П’ятихатки, Кам’янське, Плавні, Лук’янівське  Запорізької області.

На Херсонському напрямку

Від артилерійських обстрілів  противника постраждали понад 10 населених пунктів, зокрема, Золота Балка, Микілське, Садове, Херсон, Софіївка, Широка Балка Херсонської області.

Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Російські окупанти продовжують примусову паспортизацію населення тимчасово зайнятої території Херсонської області. У населеному пункті Михайлівка Скадовського району Херсонської області російські окупаційні війська утискають місцевих мешканців, які відмовляються отримати російські паспорти. Через відмову оформити ворожий паспорт окупанти проводять рейди по помешканням, здійснюють принизливі перевірки, погрожують ув’язненням та депортацією.

Авіація сил оборони протягом доби завдала сім ударів по районах зосередження особового складу та чотри - по зенітно-ракетним комплексам противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 1 район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та важку вогнеметну систему залпового вогню ТОС-1А «Солнцепьок» противника.

Теги: окупанти наступ ворог населення озброєння інфраструктура Херсон Авдіївка паспорт Генштаб Вугледар

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