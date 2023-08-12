Удар по Оріхову: поліція показала наслідки (фото)

За фактом скоєння Росією чергового воєнного злочину відкрито кримінальне провадження

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом удару авіабомбою по місту Оріхів Запорізької області. Правова кваліфікація – ч. 1, ч. 2 ст. 438 (Порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України. Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ України.

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Як повідомлялося, у результаті удару загинув поліцейський, ще 12 громадян отримали поранення, серед них - четверо працівників поліції, двоє з яких у важкому стані.

Парамедики надали постраждалим першу медичну допомогу та наразі транспортують їх до медичних закладів.

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фото: Нацполіція

Нагадаємо, у ніч на 12 серпня російські окупанти атакували Україну п'ятьма ударними БпЛА Shahed-136/131. Три «Шахеди» знищено протиповітряною обороною у межах Запорізької області.

За минулу добу ворог завдав 67 ударів по 28 населених пунктах Запорізької області. Зафіксовано 54 артобстріли по території Гуляйполя, Новодарівки, Новоандріївки, Залізничного, Ольгівського, Чарівного, Малинівки, Полтавки, Левадного, Щербаків, Темирівки, Кам'янського, Малих Щербаків, Степового, П'ятихаток, Плавнів, Павлівки та Червонодніпровки. Військові РФ тричі обстріляли з РСЗВ Темирівку та Лобкове, здійснили авіаційні удари по Оріхову, Омельнику та Малій Токмачці, 4 ракетні удари прийшлися по Комишувасі.

Крім того, ворог атакував з БПЛА Запоріжжя, Гуляйпільське та Червоне. Надійшло 20 повідомлень про руйнування житлових будинків, сільськогосподарської техніки та об’єктів інфраструктури. Інформація про постраждалих не надходила. Дані уточнюються.