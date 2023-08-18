США назвали втрати України і Росії у війні

За оцінками аналітиків, в Україні налічується близько 500 тис. військовослужбовців, включаючи діючу службу, резерв і воєнізовані війська

Від початку повномасштабної війни загальна кількість убитих чи поранених українських і російських військових наближається до 500 тисяч. Про це пише The New York Times з посиланням на офіційних осіб Сполучених Штатів Америки.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За їхніми словами, оцінити кількість втрат важко, оскільки Росія їх занижує, а Україна – не розголошує.

Втрати російських військових, за словами офіційних осіб, наближаються до 300 тис. (близько 120 тис. загиблих і 170-180 тис. поранених). Україна втратила близько 70 тис. убитих воїнів та 100-120 тис. поранених.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Видання відзначає, що окупаційні війська переважають на полі бою чи не в три рази, а Росія має більше населення, з якого можна поповнити свої лави.

За оцінками аналітиків, в Україні налічується близько 500 тис. військовослужбовців, включаючи діючу службу, резерв і воєнізовані війська. Водночас Росія майже втричі збільшила цю кількість, маючи 1 330 000 військовослужбовців дійсної служби, резерву та воєнізованих військ - більшість з останніх з ПВК «Вагнер».

Триває 541-ша доба широкомасштабної війни РФ проти України. Протягом доби ворог завдав один ракетний та 31 авіаційний удар, здійснив 45 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.