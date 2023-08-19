Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Шотландський доброволець у лавах ЗСУ воює у тактичному кілті

Надія Карбунар
glavcom.ua
Шотландський доброволець у лавах ЗСУ воює у тактичному кілті
Кілт бійця з позивним Braveheart пошито з тканини у камуфляжі мультікам
фото: скріншот із відео

Особливістю такого одягу є його зручність в умовах спекотної погоди

У лавах ЗСУ воює шотландець, який замість звичайних армійських штанів використовує тактичний кілт. Відео з іноземним добровольцем, який служить у 59-й окремій мотопіхотній бригаді, опублікував журналіст Юрій Бутусов.

Як видно на оприлюднених кадрах, кілт бійця з позивним Braveheart (Хоробре серце – відсилка до однойменного фільму Мела Гібсона, в якому він зіграв національного героя Шотландії Вільяма Воллеса) пошито з тканини у камуфляжі мультікам, який українські військові використовують поряд із більш поширеним пікселем.

Особливістю такого одягу є його зручність в умовах спекотної погоди, яка зараз якраз панує у більшості регіонів України.

Крім того, військовий різновид шотландського кілта має кілька кишень, пояс, на який можна вішати різні підсумки, а також кріплення для додаткового спорядження.

Нагадаємо, Збройні сили України досягли прогресу в наступі на утримуване Росією місто Токмак важливе місто-бар'єр, що стоїть між українськими військами і містом Мелітополь Запорізької області.

Як повідомлялося, за даними британської розвідки, за останній тиждень більша частина лінії фронту в Україні залишалася незмінною. Але українські захисники продовжили наступ на півдні і мали успіхи

Згідно з повідомленням об’єднаного пресцентру Сил оборони півдня України у південних регіонах поки що дуже помітної зміни лінії фронту немає, оскільки Сили оборони зараз зосереджені на контрбатарейній боротьбі.

Читайте також: У який спосіб ЗСУ можуть перерізати важливі сухопутні коридори ворога: оцінка ISW
Теги: військові журналіст місто Юрій Бутусов Мелітополь відео наступ

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Безпілотник є доволі швидким, потужним, зокрема й тихим
ЗСУ використовуватимуть вітчизняні дрони зі штучним інтелектом (фото)
Сьогодні, 11:01
Українські бійці прорвалися через мінне поле у напрямку Токмака
Американські ЗМІ повідомили про прорив ЗСУ в напрямку Токмака
Сьогодні, 10:53
Окупанти використовують цивільні човни, переобладнані під ДРГ
Контрнаступ на півдні: ЗСУ розкрили свою тактику
Сьогодні, 10:39

Події в Україні

Шотландський доброволець у лавах ЗСУ воює у тактичному кілті
Шотландський доброволець у лавах ЗСУ воює у тактичному кілті
Пошуково-рятувальну операцію у Чернігові завершено
Пошуково-рятувальну операцію у Чернігові завершено
Ворог намагався відновити втрачені позиції в районі Урожайного – Генштаб
Ворог намагався відновити втрачені позиції в районі Урожайного – Генштаб
Постраждало понад 100 людей, є загиблі. Що відомо про ракетний удар по Чернігову (оновлено)
Постраждало понад 100 людей, є загиблі. Що відомо про ракетний удар по Чернігову (оновлено)
Німіє рука і утруднене дихання: Гіркін у тюрмі поскаржився на здоров’я
Німіє рука і утруднене дихання: Гіркін у тюрмі поскаржився на здоров’я
Не тільки F-16: Україна очікує отримати від західних партнерів чотири типи літаків
Не тільки F-16: Україна очікує отримати від західних партнерів чотири типи літаків

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
153K
США назвали втрати України і Росії у війні
24K
Економіст Ігор Ліпсіц: Із Росією відбувається приблизно те саме, що трапилося з Кубою
21K
Яблучний Спас-2023: привітання у віршах, картинках та прозі
6691
Яблучний Спас: що потрібно нести у церкву та звичаї цього дня
5031
Росія завдала ракетного удару по Чернігову під час виставки дронів
4574
Контрнаступ на півдні: ЗСУ розкрили свою тактику

Новини

Череватий розповів про ситуацію на Бахмутському напрямку
Сьогодні, 14:45
Окупанти посилили авіаудари і знову запустили «Шахеди» – Генштаб
Сьогодні, 06:59
В Україні утримається спека, місцями дощі з грозами: прогноз погоди на 19 серпня
Сьогодні, 05:04
19 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Коли буде перемога України у війні: Держдеп дав відповідь
Вчора, 07:40
ЗСУ зірвали спроби окупантів відновити втрачене положення у двох районах – Генштаб
Вчора, 06:45

Прес-релізи

У Києві пройде Форум UkrainianGasOpen 2023: Видобуток. Транспортування. Зберігання. Продаж
У Києві пройде Форум UkrainianGasOpen 2023: Видобуток. Транспортування. Зберігання. Продаж
15 серпня, 11:00
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту