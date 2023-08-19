Шотландський доброволець у лавах ЗСУ воює у тактичному кілті

Кілт бійця з позивним Braveheart пошито з тканини у камуфляжі мультікам

Особливістю такого одягу є його зручність в умовах спекотної погоди

У лавах ЗСУ воює шотландець, який замість звичайних армійських штанів використовує тактичний кілт. Відео з іноземним добровольцем, який служить у 59-й окремій мотопіхотній бригаді, опублікував журналіст Юрій Бутусов.

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Як видно на оприлюднених кадрах, кілт бійця з позивним Braveheart (Хоробре серце – відсилка до однойменного фільму Мела Гібсона, в якому він зіграв національного героя Шотландії Вільяма Воллеса) пошито з тканини у камуфляжі мультікам, який українські військові використовують поряд із більш поширеним пікселем.

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Особливістю такого одягу є його зручність в умовах спекотної погоди, яка зараз якраз панує у більшості регіонів України.

Крім того, військовий різновид шотландського кілта має кілька кишень, пояс, на який можна вішати різні підсумки, а також кріплення для додаткового спорядження.

Нагадаємо, Збройні сили України досягли прогресу в наступі на утримуване Росією місто Токмак важливе місто-бар'єр, що стоїть між українськими військами і містом Мелітополь Запорізької області.

Як повідомлялося, за даними британської розвідки, за останній тиждень більша частина лінії фронту в Україні залишалася незмінною. Але українські захисники продовжили наступ на півдні і мали успіхи.

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Згідно з повідомленням об’єднаного пресцентру Сил оборони півдня України у південних регіонах поки що дуже помітної зміни лінії фронту немає, оскільки Сили оборони зараз зосереджені на контрбатарейній боротьбі.