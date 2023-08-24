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Німеччина вперше передала Україні ракети для Patriot

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Німеччина вперше передала Україні ракети для Patriot
Україна отримала від Німеччини ракети для ЗРК Patriot, а також вісім систем для виявлення безпілотників
фото з відкритих джерел

Уряд Німеччини оновив перелік німецького озброєння, яке заплановане до передання Україні

У переліку військового обладнання, яке Німеччина передала Україні за останній тиждень, уперше згадуються ракети до зенітно-ракетного комплексу Patriot. Про це йдеться на сайті німецького уряду.

Зазначається, що за останній тиждень Україна отримала від Німеччини ракети для ЗРК Patriot, а також вісім систем для виявлення безпілотників, 40 розвідувальних безпілотників RQ-35 HEIDRUN, 16 ваговозів Zetros і 510 тисяч патронів до вогнепальної зброї.

Також оновився й перелік німецького озброєння, яке заплановане до передання Україні.

Там тепер уперше згадуються 90 систем виявлення безпілотних літальних апаратів, додатковий 31 млн патронів до вогнепальної зброї, а також збільшена кількість ваговозів Zetros, які готуються до відправлення, з 52 до 94.

На початку серпня німецький уряд прозвітував, що передав Україні дві пускові установки зенітно-ракетного комплексу Patriot.

Також Німеччина підтвердила, що Україна отримає 25 танків Leopard 1 на додаток до тих, які були обіцяні раніше. Цю техніку ФРН викупила в бельгійської приватної збройової компанії OIP Land Systems.

Раніше уряд Німеччини передав Україні дві пускові установки Iris-T.

Читайте також: Зенітно-ракетний комплекс Patriot: чому окупанти так його бояться 
Теги: озброєння Німеччина війна

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