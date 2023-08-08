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Окупанти намагаються обмежити доступ МАГАТЕ на Запорізьку АЕС

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Окупанти намагаються обмежити доступ МАГАТЕ на Запорізьку АЕС
Запорізька АЕС окупована Росією з березня 2022 року
фото з відкритих джерел

Окупанти самі вирішують, до яких зон АЕС пускати фахівців МАГАТЕ

Російські окупанти намагаються обмежити доступ експертів МАГАТЕ до Запорізької атомної електростанції. Про це повідомив голова «Енергоатома» Петро Котін в ефірі телемарафону.

За словами глави «Енергоатома», вся територія окупованої АЕС поділена на зони з блокпостами. Тому окупанти зрештою самі вирішують, в які зони пускати експертів МАГАТЕ.

«Сьогодні вони вивели військову техніку з одної зони, і вирішують допустити експертів туди. Там постійно йде така гра, щоб не показувати нічого», – зазначив Котін.

Нагадаємо, голова «Енергоатома» також заявив, що четвертий енергоблок Запорізької АЕС, який перебуває у стані гарячого зупину, продовжує працювати на 280°C, але не ремонтується. Через це він несе загрозу

23 липня під час інспекції фахівці МАГАТЕ виявили на Запорізькій АЕС протипіхотні міни. МАГАТЕ зафіксувало вибухи біля Запорізької АЕС. 

Раніше повідомлялося, що ситуація на Запорізькій атомній електростанції, найбільшої в Європі, викликає занепокоєння. Міністр енергетики України Герман Галущенко зазначає, що окупанти повністю відключили українську сторону від моніторингу ситуації на ЗАЕС, у зв'язку з чим в Міненерго переконані, що вибух на станції може статися в будь-який момент.

Теги: росія окупанти війна МАГАТЕ Запорізька АЕС

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